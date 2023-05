Démissions de deux chefs au CIUSSS de l’Estrie-CHUS : Christian Dubé réagit

Rappelons que les docteurs Benoît Heppell, chef du département de médecine générale, et Marie-Maud Couture, cheffe du département de médecine d'urgence, ont claqué la porte de leur poste de gestion lundi. Ils expliquent leur décision en disant qu'ils sont à bout de se battre avec un système qui ne leur permet pas de faire leur travail adéquatement . Ils ont l'impression de se faire imposer des décisions qui ne fonctionnent pas concrètement sur le terrain.

À sa sortie de la commission sur la réforme du système de santé, M. Dubé a indiqué ne pas vouloir entrer dans les détails du dossier estrien, parce qu'il ne les connaît pas . Toutefois, il a dit qu'il laisserait les gestionnaires faire le point là-dessus .

Pour lui, ce qui se passe au CIUSSS de l'Estrie-CHUS est représentatif de l'orientation qu'il veut donner au réseau de la santé avec sa réforme. L'exemple de Sherbrooke, avec ce que je comprends, c'est important de voir que la décision locale est prise par les gestionnaires. Ça, je pense qu'on va l'entendre des gens qu'on va rencontrer. Tout le monde a un peu sa recette de gestion à dire : "moi, je voudrais que ça se passe comme ça".

Dans le projet de loi 15, une des choses qu'on dit qui est importante, c'est la subsidiarité. En langage simple, c'est de la gestion de proximité, et les décisions doivent se prendre localement par les gestionnaires , a-t-il ajouté.

Tendre la main à ceux qui partent

Mardi, le directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques du CIUSSS de l'Estrie - CHUS, Yann Belzile, a souligné vouloir tendre la main aux deux anciens chefs de département.

Il décrit les deux docteurs comme des gens fortement appréciés, qui ont une contribution extraordinaire dans notre organisation.

Il y a plein de choses qui sont en train d'avancer, il y a plein de choses qui viendront, mais ce qu'on entend aujourd'hui, [...¸] c'est qu'on nous dit, "il faut trouver le moyen d'avancer les choses plus rapidement, il faut trouver le moyen d'écouter encore davantage le terrain" , admet-il.

« Quand arrive un événement comme celui-là, je ne pourrais certainement pas prétendre que la communication est fluide et se déroule bien. [...] De se fermer les yeux, de ne pas vouloir entendre ça, de nier qu'il y a une problématique de communication, ce serait faire fausse route et perdre un temps précieux. » — Une citation de Yann Belzile, directeur des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques du CIUSSS de l'Estrie - CHUS

La députée de Sherbrooke se dit peu surprise

La députée solidaire de Sherbrooke, Christine Labrie, se dit quant à elle peu surprise par la sortie publique des deux docteurs.

Ma première réaction, ça a été de me dire "deux de plus", parce que littéralement des milliers de personnes ont quitté le réseau de la santé en provenance de différents titres d'emploi pour exactement les mêmes raisons : une approche trop centralisée, une déshumanisation des décisions, le sentiment de ne pas avoir le contrôle sur leur milieu de travail, de ne pas pouvoir apporter de pistes de solutions , dit-elle.

« Il est temps que l'attitude change. Il est temps qu'on implante des solutions qui viennent d'en bas, plutôt que de forcer la mise en place de solutions qui viennent d'en haut. C'est ce que ça prend pour réussir à retenir les gens dans le réseau de la santé. » — Une citation de Christine Labrie, députée solidaire de Sherbrooke

Elle se montre aussi sceptique quant à la capacité du projet de loi 15 d'améliorer les choses. Il y a eu des impacts majeurs lors de la dernière vague de centralisation sous Gaétan barrette. Ce projet de loi là est clairement un pas de plus vers une centralisation excessive.

Vous avez beau vous impliquer, vous ne pouvez pas changer les choses.

Le Dr Jean-François Joncas, qui a été chef de service en orthopédie et qui a aussi été longtemps président de l'Association de l'orthopédie du Québec, n'est pas non plus surpris par l'annonce de ses confrères.

On a l'impression effectivement qu'il y a tellement d'intermédiaires entre le terrain et la direction que le message ne se rend pas, ou le message se rend déformé ou atténué. C'est ce que j'ai ressenti comme chef de service d'orthopédie, puis aussi comme maintenant simple membre du département de chirurgie , a-t-il constaté au micro de Par ici l'info.

« Ce qui me désole, c'est que ce sont des jeunes médecins qui sont partis. On dirait que le message est : "Vous avez beau vous impliquer, vous ne pouvez pas changer les choses." » — Une citation de Le Dr Jean-François Joncas