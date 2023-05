Les nids-de-poule qui apparaissent sur les routes contrarient profondément les automobilistes d’ici et d’ailleurs, alors qu’il y aurait des solutions pour les éliminer, comme le soulignent nos archives.

Dénoncés déjà il y a quelques décennies

Sur plusieurs réseaux routiers, notamment ceux du Québec ou de la région de Montréal, l’apparition de ce qu’on appelle les nids-de-poule est un phénomène qui existe depuis des décennies.

Montage d'images des effets de nids-de-poule sur les voitures en 1966

Ces images provenant de l’émission Aujourd’hui du 13 janvier 1966 confirment la présence d'un problème récurrent qui cause parfois d’importants dommages aux véhicules automobiles.

Les critiques des automobilistes sont nombreuses, comme le montre ce vox pop réalisé par l’équipe de l’émission Montréal ce soir le 6 mars 1992.

Vox pop sur les nids-de-poule avec des citoyens de Montréal

Peut-on en finir avec les nids-de-poule?

« C’est un manque d’entretien, notre problème. » — Une citation de Alan Carter, 2019

Le 17 avril 2019, l’animateur du Téléjournal, Patrice Roy, se rend à l’École de technologie supérieure rencontrer le chef du Laboratoire sur les chaussées et les matériaux bitumineux, Alan Carter.

Patrice Roy est perplexe. À une époque où l’on envoie des astronautes dans l’espace, où on songe à explorer la planète Mars, comment se fait-il qu’on n’arrive pas à régler le problème des nids-de-poule sur nos routes?

L'animateur Patrice Roy interviewe Alan Carter sur les raisons de l'existence persistante des nids de poule sur nos réseaux routiers.

Un nid-de-poule, affirme Alan Carter, apparaît quand on est dans la fin d’un cycle de vie d’une route. C’est le résultat d’un manque d’entretien qui perdure parfois depuis des années.

Pour éviter les nids-de-poule, il faut réparer les routes en profondeur.

Or, généralement, on ne fait que du replanage, c’est-à-dire qu’on ne remet qu’une petite couche superficielle d'asphalte sur la chaussée.

Sur une route bien réparée, on ne devrait pas avoir de fissures ou de nids-de-poule pendant une dizaine d’années, confirme Alan Carter à l'animateur.

Durant le reportage, Alan Carter remet également les pendules à l’heure sur certains mythes.

S’il est exact que beaucoup de routes sont en meilleur état aux États-Unis qu’ici, souligne Alan Carter, ce n’est pas nécessairement vrai partout sur le territoire américain.

Par ailleurs, en 2019, il n’existait toujours pas de meilleur matériau que le bitume pour réparer les routes.

L’industrie travaillait cependant pour inventer un substitut au bitume qui ne serait pas un dérivé du pétrole et qui contribuerait au développement durable.

Des solutions de remplacement commencent à émerger : des produits à base de plantes par exemple.

Petit détail non négligeable, ces produits sont de couleurs claires et peuvent aider à la lutte contre les îlots de chaleur, ajoute Alan Carter.

Ils sont cependant plus chers. L’argent semble, pour l’instant, être le nerf de la guerre pour résoudre le problème des nids-de-poule.

Reportage du journaliste Alex Levasseur sur les nouvelles technologies disponibles pour refaire les chaussées routières.

Un reportage du journaliste Alex Levasseur, présenté au Téléjournal/Le Point du 16 août 2006, annonçait déjà que les chercheurs proposaient des technologies de remplacement plus écologiques au bitume et que ces dernières étaient adoptées notamment par la Ville de Québec.

Ces améliorations technologiques assureraient-elles cependant que les routes durent plus longtemps?

Pas certain, affirme un expert.

Le poids de plus en plus lourd des véhicules et leur nombre sans cesse croissant sur les routes peuvent effacer les gains générés par la technologie.

Or, de 1990 à 2020, selon une étude de HEC Montréal, le parc de véhicules personnels au Québec a augmenté de 66 %, soit une hausse trois fois plus importante que la croissance démographique de la province.

Les catégories de véhicules qui ont connu la plus forte progression durant cette période sont les camions légers pour passagers (+329 %) et les camions légers destinés au transport de marchandises (+318 %).