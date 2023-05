Les Maple Leafs au bord de l’implosion?

Il y a une semaine à peine, on croyait les Maple Leafs de Toronto débarrassés de leurs démons. Vainqueurs d'une première série en 19 ans , ils étaient les favoris pour soulever la coupe Stanley, mais trois matchs plus tard, leurs chances de survie ne tiennent plus qu'à un fil contre des Panthers de la Floride aux griffes aiguisées.

Comme les choses changent vite parfois. Le parfum de bénédiction qui flottait dans l'air à Toronto s'est dissipé et les amateurs ont dû déchanter. Visiblement, cette fois ne sera pas la bonne.

Parce que, ne vous méprenez pas, si une ou deux victoires ne sont pas hors du possible pour les Leafs, leur élimination au deuxième tour paraît, elle, assurée. Après tout, il n'y a que quatre équipes dans l'histoire de la Ligue nationale qui sont parvenues à combler un déficit de 0-3 pour remporter une série. Seulement quatre.

Qui plus est, les représentants de la Ville Reine n'ont pas encore démontré qu'ils ont l'étoffe des Kings de Los Angeles de 2014, la dernière équipe à avoir réussi cet exploit. Leurs meilleurs joueurs ne trouvent plus le fond du filet et l'équipe multiplie les erreurs.

D'importants changements à venir

Kyle Dubas, directeur général des Maple Leafs Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Lors de son premier point de presse de la saison, en septembre, le directeur général Kyle Dubas parlait de cette année comme d'une autre chance de changer la perception de l'équipe. Personne n'est intéressé par ce que nous avons à dire. Ils veulent voir ce que l'on fera , avait-il dit à l'époque.

Bien qu'ils aient remporté une série, l'objectif des Maple Leafs a toujours été d'en gagner quatre. S'arrêter au deuxième tour, avec la possibilité d'être même balayés mercredi, ne devrait pas compter comme une victoire aux yeux des dirigeants de l'équipe.

Ce n'est que spéculation, bien sûr, mais après sept ans d'échecs en séries éliminatoires et leur 14e Coupe Stanley toujours aussi hors de portée, on peut supposer qu'un ménage de printemps se profile à l'horizon. Et cette fois, la situation contractuelle de plusieurs membres importants de l'équipe nourrit cette hypothèse.

Les Panthers ont surpris les Maple Leafs en gagnant les trois premiers matchs de leur série de deuxième tour. Photo : Associated Press / Michael Laughlin

La première tête à tomber pourrait être celle de Kyle Dubas, qui est l'architecte de l'équipe. Ce dernier écoule la dernière année d'un contrat de cinq ans qui n'a pas été prolongé avant la saison.

Il est cependant difficile de croire, si la décision appartient aux Maple Leafs, qu'il ne sera pas de retour. L'Ontarien de 37 ans a mis tout en œuvre pour que l'équipe connaisse du succès, bouclant notamment cinq échanges à la date limite cette année.

Le suivant sur la liste, et le plus susceptible de perdre son poste en cas d'élimination aux mains des Panthers à moins peut-être que l'équipe ne force la tenue d'un septième match, c'est sans doute l'entraîneur-chef Sheldon Keefe.

En quatre saisons à Toronto, ses équipes ont été excellentes, voire meilleures que toute autre par le passé. Son pourcentage de victoire de 67,8 % le place au 1er rang parmi tous les entraîneurs de l'histoire des Maple Leafs en saison. En éliminatoires toutefois, l'histoire est différente, et c'est bien le seul baromètre qui importe à ce stade.

Un noyau sous la loupe

Les canons des Maple Leafs n'ont pas encore su s'inscrire dans la colonne des buts face aux Panthers. Photo : Associated Press / Chris O'Meara

Bien qu'elle soit la plus talentueuse jamais vue à Toronto, l'équipe des Maple Leafs subira assurément des changements au cours de l'entre-saison. C'est la réalité de la LNH à l'ère du plafond salarial. Cette fois, par contre, ils pourraient être majeurs : Auston Matthews et William Nylander pourront signer des prolongations de contrat et la fin de parcours en séries mettra de la pression sur l'état-major pour remodeler la formation.

Ces deux joueurs touchent déjà des salaires annuels de 11,6 et 6,9 millions de dollars respectivement et ils seront en droit de demander des augmentations. Les Maple Leafs auront évidemment tout intérêt à prolonger l'entente de Matthews, mais avec déjà la moitié de leur masse salariale consacrée à leurs quatre meilleurs joueurs, il est permis de douter que Nylander reçoive une offre.

Il y a aussi un soupçon de doute concernant Matthews. Voudra-t-il aussi poursuivre son aventure à Toronto? L'Américain a 25 ans et il sera libre de choisir l'équipe de son choix l'été prochain. S'il ne souhaite pas s'engager au-delà de la prochaine saison à Toronto, les Maple Leafs devront explorer toutes les possibilités. C'est, après tout, lui qui détient les clés du projet dans la Ville Reine.

Le reste du groupe d'attaquants changera aussi beaucoup. Au-delà des joueurs susmentionnés et de Mitch Marner et John Tavares qui ont encore deux ans de contrat chacun, seuls Calle Järnkork, Sam Lafferty et la recrue Matthew Knies ont des ententes valides pour la saison prochaine.

En défense, il n'y aura pas de grands départs attendus. Morgan Rielly, TJ Brodie, Jake McCabe et Timothy Liljegren, Conor Timmins et Mark Giordano ont tous au moins un an de contrat à écouler. Les changements dépendront, on le suppose, de l'état de santé de Jake Muzzin, blessé, qui ne joue plus depuis octobre.

Devant le filet, Ilya Samsonov sera joueur autonome cet été et Matt Murray, souvent blessé, n'a pas convaincu et pourrait voir son contrat être échangé ou racheté. Joseph Woll, 24 ans, est le seul qui pourra compter sur un retour. Gage de la confiance que lui voue son entraîneur, il sera d'ailleurs devant le filet mercredi à Sunrise.

Les Maple Leafs joueront donc gros pas seulement lors du match no 4, mais d'ici au reste de leur série contre les Panthers. Ce n'est pas seulement leur saison qui est en jeu, mais aussi l'avenir de leur équipe telle qu'on la connaît. En cas d'échec, c'est l'intégrité du projet qui sera menacé.