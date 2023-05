Après des années de silence, des rires résonnent à nouveau dans la cour de l’école Erlanger. La nuit s’apprête à tomber et quelques centaines de jeunes sans-papiers s’apprêtent à y passer la nuit. Depuis plus d’un mois, ces migrants occupent l’école parisienne désaffectée.

Sur les murs, ils ont dessiné les drapeaux de leur pays d’origine : Guinée, Sénégal, Côte d’Ivoire. Ces jeunes sont souvent passés par la Libye et l’Italie avant d’arriver en France. Ils ont un parcours migratoire en commun, mais aussi un statut : celui de mineur non accompagné.

Les murs de l'école sont recouverts de dessins comme celui-ci. Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Ces jeunes disent tous avoir moins de 18 ans. En arrivant en France, ils espéraient pouvoir être scolarisés et accéder à l’aide sociale à l’enfance. L’État ne les a toutefois pas reconnus comme mineurs. Sans papiers, leur processus d’appel est ardu. En attendant d’avoir une audience devant le tribunal de la jeunesse, ces migrants sont livrés à eux-mêmes.

Je suis venu sur l’eau, je n’ai aucun document sur moi qui prouve mon identité , explique Moussa, qui ne veut pas révéler son nom de famille. Je n’ai pas inventé mon âge , affirme le jeune, qui dit avoir 15 ans et venir de Guinée.

Moussa a reçu cette lettre après son évaluation auprès de la direction de l'action sociale de l'enfance. On y lit qu'il n'a présenté « aucun document d'identité » et que ses propos sur sa scolarité étaient « insuffisamment détaillés » pour attester de son âge. Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

C’est des jeunes qui sont épuisés de par leur parcours [...] ils se retrouvent sans rien, avec nulle part où aller, en ne connaissant personne , constate Alice Bertrand, chargée du pôle mineurs au sein d’Utopia 56.

En partenariat avec d’autres associations, Utopia 56 a décidé de loger ces migrants dans une école abandonnée. Les jeunes étaient à la rue et connaissaient un harcèlement policier constant avec une impossibilité de mettre des tentes dans Paris. Pour [les] mettre à l’abri, on a décidé d’occuper ce bâtiment qui est vide et qui appartient à la mairie , explique Alice.

L'école de la rue Erlanger se trouve dans le 16e arrondissement, un quartier cossu de l'ouest de Paris. Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

L’école de la rue Erlanger devait être une solution temporaire. Mais au fil des semaines, un système bien rodé s’y est implanté. Les jeunes montrent un bracelet mauve en entrant. Des toilettes chimiques ont été installées. Les salles de classe ont été numérotées et organisées en dortoirs. Un repas est servi en soirée.

Les migrants reçoivent des couvertures de survie pour les garder au chaud pendant la nuit. Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Mais cette organisation bien huilée ne change en rien le fait que ces jeunes vivent dans des conditions insalubres. À l'intérieur de l’école, les faux plafonds s’effondrent et les vitres sont brisées. Des morceaux de carton et des couvertures de survie jonchent le sol.

On vit très mal, dans de mauvaises conditions, on a froid, on dort à même le sol, témoigne Ruffin, qui dit avoir 16 ans. En venant en France, je comptais trouver une situation meilleure, mais je suis arrivé et je n’ai aucune situation.

Le nombre de migrants à la recherche d'un hébergement est tel qu'il n'y a plus de place à l'intérieur de l'école. Des tentes ont donc été installées dans la cour. Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Le but, ce n’est pas de rester. On ne veut pas que ce soit un squat , reconnaît Alice Bertrand, d’Utopia 56, qui voudrait que l’État accorde à ces jeunes une présomption de minorité et les prenne en charge en attendant la décision du tribunal de la jeunesse.

L’an dernier, près de 15 000 jeunes ont été reconnus comme mineurs non accompagnés en France, selon les données du ministère de la Justice. Ils ne représentent qu’une fraction des sans-papiers qui s’établissent dans l’Hexagone.