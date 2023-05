La science des champignons s’invite dans des écoles de la Mauricie

Des élèves du primaire apprendront à cultiver et à déguster les produits de la forêt, alors que ceux du secondaire pourront découvrir les métiers associés à la mycologie.

L’initiative provient d’acteurs de l’industrie mycologique et du secteur de l’éducation. L'un de ses objectifs est d’intéresser les jeunes aux métiers forestiers, de la cueillette et la production de champignons à la transformation alimentaire.

Sans ce programme-là, ce sont des métiers dont ils n'entendaient probablement pas parler, ou très très peu parler ou jamais parler , souligne la directrice de l’Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice, Angéline Fourchaud.

Le coordonnateur de la Filière mycologique de la Mauricie, Patrick Lupien, ajoute qu’il y a une pénurie de main-d’oeuvre dans ces domaines, notamment dans les auberges de la région.

Les écoles qui accueilleront ce programme ne sont pas encore toutes connues.

La Filière mycologique de la Mauricie, l’Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice (AFVSM) et AgrÉcoles, participent au programme, en collaboration avec les Partenaires du développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en Mauricie (PDAAM) et du Collège Laflèche.

Avec les informations de Jacob Côté