Feux en Alberta : des progrès, mais la bataille est loin d’être gagnée

Les conditions météorologiques aident à la lutte sur le terrain. Environnement Canada prévoit à nouveau de la pluie, notamment dans le centre et le nord de la province où sévissent les feux.

Selon l’agente d’information d’Alberta Wildfire, Josée St-Onge, ces pluies n’ont pas été suffisantes pour garantir un temps de répit conséquent aux pompiers sur le terrain.

Ça va prendre plus que quelques journées de pluie pour les éteindre et on s'attend aussi à ce que ce répit soit de courte durée, déclare-t-elle

Selon les prévisions de Ressources naturelles Canada, l’Alberta, la Saskatchewan et les Territoires du Nord-Ouest connaîtront des risques d'incendie de niveaux extrêmes ce week-end et la semaine prochaine.

Du temps sec et des températures avoisinant 30 degrés Celsius sont prévus.

Dans une période de danger d'incendie extrême, les conditions sont propices pour qu'un nouveau feu se déclenche et se propage très rapidement.

D’après Josée St-Onge, on risque de voir de nouveaux incendies et ceux qui brûlent déjà vont devenir plus actifs.

Marc-André Parisien, chercheur scientifique au Service canadien des forêts, travaille dans le domaine de la prévision à long terme de ces feux.

Il estime qu’il est impossible d'empêcher tous les grands feux qui brûlent chaque année au Canada. Il faut cependant, dit-il, se mobiliser pour notamment protéger les vies humaines.

On peut réduire l'interface entre la forêt et les maisons, donc on peut couper des arbres. On peut faire des petits brûlages dirigés. Le but, c'est de réduire la biomasse inflammable, ce qu'on appelle dans le métier le combustible.

Le chercheur prescrit aussi d’adapter les infrastructures et le paysage.

On peut faire des brûlages dirigés, on peut modifier la végétation. Quand on plante autour des villes et villages, au lieu de mettre des conifères, on peut mettre des essences qui sont moins inflammables, comme des feuillus, du papier faux-tremble, et cetera.

Marc-André Parisien reconnaît que cela demande un travail colossal du fait de la densité de la forêt et la multitude des villages, des hameaux, d'infrastructures critiques qu’elle entoure.

La province rappelle que plus de 29 000 personnes ont été évacuées des communautés du nord et du centre de l'Alberta. Cependant, des habitants de plusieurs communautés ont pu regagner leur logement lundi, notamment ceux de la municipalité d’Edson.

La première ministre Danielle Smith a annoncé une aide financière de 1250 $ pour chaque adulte évacué pendant sept jours consécutifs. Chaque famille recevra un complément de 500 $ par enfant , précise un communiqué de presse de la province.

Neuf communautés maintiennent leur ordre d'évacuation. De nombreuses alertes d’évacuation ont également été lancées pour certaines régions, et leurs habitants doivent se préparer à quitter leur logement rapidement, si l'alerte se transforme en ordre.

Lundi, la province a demandé des renforts du fédéral pour combattre les feux et assurer la sécurité de la population. Nous tentons de déterminer ensemble comment nous pouvons répondre à cette demande, a répondu Justin Trudeau, mais nous sommes aussi en train de mobiliser nos ressources le plus rapidement possible.

Après la pluie, le temps trop chaud

La région d’Edson, dans le comté de Yellowhead, a reçu 0,5 mm de précipitations lundi, après en avoir reçu 5 mm dimanche, selon les statistiques de l’agence fédérale. Il devrait encore pleuvoir mardi et mercredi.

Environnement Canada prévoit également des orages et de la pluie dans la région de Drayton Valley, où un ordre d’évacuation obligatoire est toujours en vigueur.

Selon le chef des pompiers du comté, Tom Thomson, le feu n’est toujours pas maîtrisé. La pluie que nous avons reçue ces derniers jours nous a tout de même aidés , explique-t-il, ajoutant que la situation reste toutefois fragile, car les températures devraient encore remonter à partir de jeudi pour atteindre 31 °C dimanche.

Il demande aux habitants pressés de rentrer chez eux d'être compréhensifs. Ma famille a elle aussi été évacuée , a-t-il dit en retenant ses larmes.

Les familles de la majorité des personnes qui travaillent en ce moment ont été évacuées. Alors, s’il vous plaît, soyez patients. Nous faisons tout notre possible, nous vous comprenons.

Environnement Canada a diffusé un bulletin spécial sur la qualité de l’air qui s'étend depuis Edmonton jusqu’à la frontière avec les Territoires du Nord-Ouest, ainsi que sur certaines régions de la Colombie-Britannique et de la Saskatchewan. La fumée réduit la qualité de l'air et la visibilité dans de nombreuses régions de l’Alberta , précise le bulletin.

Les feux ont déjà ravagé plus de 390 000 hectares.