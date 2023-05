Le boulevard Henri-Bourassa deviendra un « corridor de mobilité durable »

L’administration Plante poursuit sa feuille de route vers la carboneutralité en annonçant l'aménagement d'un Service rapide par bus (SRB) et d'un Réseau express vélo (REV) sur le boulevard Henri-Bourassa.

Un projet qui découle d'une promesse électorale d'octobre 2021 qui portait alors le nom de Métrobus Henri-Bourassa .

Dans le cadre de la deuxième édition du Sommet Climat Montréal, qui se déroule aujourd’hui et demain dans la métropole, la mairesse Valérie Plante a annoncé trois mesures pour contribuer à faire de Montréal une ville dont les transports seront carboneutres à compter de 2040.

Cette autre promesse faite aux Montréalais en 2020 dans son Plan climat 2020-2030 vise à atteindre la carboneutralité des transports d’ici 2040 – pour les opérations municipales – et en 2050 pour la collectivité.

Un SRB et un REV sur le boulevard Henri-Bourassa

Poursuivant sur sa lancée des dernières années en matière de voies cyclables et de transport en commun, l’administration municipale va de l'avant avec le projet d'aménagement d'un corridor de mobilité durable sur le boulevard Henri-Bourassa au cours des prochaines années.

Dès 2023, un premier tronçon de Service rapide par bus (SRB) doit être aménagé sur le boulevard Henri-Bourassa dans l’arrondissement de Saint-Laurent, entre les rues Félix-Leclerc et Miniac.

Un autre tronçon doit être implanté en 2024 dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, entre la station de métro Henri-Bourassa et le cégep Bois-de-Boulogne.

Ce tronçon sera le premier à Montréal sur lequel cohabiteront un axe du Réseau express vélo (REV) et un axe de Service rapide par bus (SRB) , souligne l’administration Plante.

Selon le cabinet du conseiller Éric Alan Caldwell, qui est aussi Président du conseil d'administration de la STM, le SRB et le REV seraient aménagés en bordure du boulevard Henri-Bourassa, où le stationnement sur rue serait aboli pour obtenir l’espace nécessaire.

« C’est 50 000 voyageurs par jour qui utilisent le boulevard Henri-Bourassa en autobus. C’est la voie de circulation de la STM la plus occupée de la ville. » — Une citation de Valérie Plante, mairesse de Montréal

Contrairement au SRB Pie-IX, les autobus y circuleront dans le même sens que les voitures.

Beaucoup de monde partent de Rivière-des-Prairies et s’en vont travailler à Saint-Laurent, explique Valérie Plante. Ça va aller vite, ça va être efficace pour les gens en autobus.

On va également y ajouter un REV qui va rencontrer celui qui est déjà existant sur Saint-Denis et Berri. On va également agrandir l’espace pour les piétons , a promis la mairesse.

Le Réseau express vélo (REV) a nécessité de longs travaux d'aménagement sur la rue Saint-Denis. Photo : (Paul Chiasson/The Canadian Press)

Pour Valérie Plante, il ne s'agit pas que d'optimiser le transport collectif, mais aussi de sécuriser le boulevard Henri-Bourassa. Entre 2014 et 2021, il y a eu six collisions mortelles et 42 collisions avec des blessés graves sur un même tronçon , a-t-elle rappelé.

Bien sûr, il va y avoir de l’espace pour les automobiles et pour tout le trafic autoroutier , assure la mairesse, qui évoque le recalibrage d'un boulevard qui est absolument névralgique que son administration veut rendre plus agréable .

Piétonniser le Vieux-Montréal

La feuille de route de l'administration Plante prévoit également de faire du Vieux-Montréal un quartier historique où le piéton est roi .

Dès 2024, la Ville de Montréal piétonnisera un premier quadrilatère dans le Vieux-Montréal. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Comme de nombreuses villes dans le monde l’ont fait dans leur centre historique, Montréal compte piétonniser un premier quadrilatère du Vieux-Montréal dès 2024 , explique l’administration municipale dans un communiqué.

Les rues qui deviendront piétonnières n’ont pas été annoncées. La Ville promet cependant de travailler en étroite collaboration avec les parties prenantes du quartier pour la planification et le déploiement de cette initiative, en plus d’accompagner les commerçants, restaurateurs, résidents et autres acteurs locaux .

Transport de marchandises

Enfin, la Ville prévoit mettre de l’avant d’ici 2024 une Stratégie de livraison décarbonée [...] pour améliorer l’efficacité du transport des marchandises dans le but de réduire les émissions de GES du camionnage et d’améliorer la sécurité des cyclistes et des piétons qui sont appelés à partager la chaussée avec les véhicules de transports de marchandises, notamment les camions.

Le but avoué de l'opération est de sortir les camions des petites rues , selon la mairesse.

Cette dernière a cité en exemple le projet Colibri dans l'arrondissement de Ville-Marie qui consiste à repenser les livraisons en utilisant, entre autres, des vélos cargos électriques, lorsque c'est possible, pour désengorger les rues et réduire la pollution et le bruit générés par les camions.

Aujourd'hui, la Ville veut étendre ces façons de faire au-delà du centre-ville. Là, ça va devenir à grande échelle. On va lui donner [au projet Colibri] une grosse dose de vitamine.

Jusqu'ici, le projet Colibri a permis de faire plus de 260 000 livraisons au centre-ville en mode 100 % décarboné sur le dernier kilomètre.

À Montréal, le transport est responsable de 40 % des émissions de gaz à effet de serre.

L'opposition dénonce une annonce de coin de table

Sur les bancs de l'opposition, on salue l'effort de piétonnisation de l'administration Plante tout en déplorant l'improvisation du projet annoncé ce matin.

Bien que nous soyons en faveur de la piétonnisation, ça doit se faire dans l’ordre, commente le chef d'Ensemble Montréal, Aref Salem.

Malheureusement, l’administration Plante n’apprend pas de ses erreurs et arrive avec une annonce sur le coin d’une table sans même préciser quel quadrilatère sera piétonnier et sans consultation auprès des commerçants et résidents du Vieux-Montréal , souligne M. Salem.

En ce qui a trait au corridor de mobilité durable sur le boulevard Henri-Bourassa, il s’agit, selon Ensemble Montréal, d’une annonce recyclée de 2021.

Les émissions de GES en hausse à Montréal

À Montréal, 40 % des émissions de gaz à effet de serre proviennent du transport. Photo : Radio-Canada / Simon-Marc Charron

Ces nouveaux efforts de l’administration Plante pour réduire l’empreinte carbone de la ville sont annoncés le même jour où on apprend dans le quotidien La Presse que les émissions de gaz à effet de serre ont continué d’augmenter sur l’île de Montréal en 2019.

Selon les données citées par le quotidien, les 15 villes de l’île ont généré 12,1 millions de tonnes de GES en 2019, soit 3 % de plus qu’en 2018.

Pour Karel Mayrand, PDG de la Fondation du Grand Montréal, le problème qu’on constate à Montréal est le même qu’on constate à la grandeur du Québec, où l’inventaire des GES est également reparti à la hausse.

Notre problème, fondamentalement, ça demeure les transports , a souligné M. Mayrand sur les ondes d’ICI RDI en soulignant que le nombre de véhicules ne cesse d’augmenter sur les routes du Québec.

« Quand il y a une personne qui passe à l’âge adulte au Québec, on ajoute plus qu’un véhicule [sur les routes]. » — Une citation de Karel Mayrand, PDG de la Fondation du Grand Montréal

Ça nous demande des changements très très importants si on veut que les émissions réduisent d’ici 2030 , estime M. Mayrand, pour qui le virage vers les véhicules personnels électriques n'est qu'une mesure efficace à court terme.

Il appelle les pouvoirs publics à faire des investissements importants à court terme pour améliorer l'efficacité et la fréquence des transports en commun, qui sont selon lui la clé du problème des émissions liées au transport.