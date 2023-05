Un millier d’élèves de Gatineau se mobilisent pour les bibliothèques

L’enseignant de cinquième année à l’École internationale du Village, Joël Paquette, est celui qui a mobilisé les élèves après avoir échangé avec l'auteure et citoyenne du secteur d'Aylmer, Andrée Poulin.

En tout, les 1000 élèves, répartis dans une vingtaine d'écoles, ont exprimé sur papier ce que représente la lecture dans leur vie, et les ajouts qui pourraient être faits dans les bibliothèques pour les attirer davantage.

En tant qu’enseignant, je pense que la lecture est la base de tout. Je me bats avec mes élèves pour qu’ils lisent. Ce n’est pas seulement la responsabilité des enseignants, c’est celle des parents. C’est la responsabilité de tous! a-t-il dit en entrevue à l’émission Les matins d’ici, mardi.

L’un de ses élèves, Victor Jungcurt, est lui-même un passionné de lecture, surtout des livres d’aventure , a précisé celui qui a présentement le nez plongé dans une série de 12 bouquins.

Les 1000 lettres seront remises, mardi soir, au conseil municipal de Gatineau. Le moment est bien choisi, a rappelé Joël Paquette, puisque Ville travaille présentement à l’élaboration d’une nouvelle politique culturelle.

On espère sincèrement que la mairesse [France] Bélisle et les conseillers sauront écouter les 1000 jeunes qui se sont mobilisés. On espère qu’il y aura des changements dans la nouvelle politique.

L'auteure Andrée Poulin, qui se décrit aussi comme une militante pour les bibliothèques , a tenu à lever son chapeau à M. Paquette, mais aussi aux cinq autres enseignants qui ont rapidement fait partie de cette aventure, entamée il y a deux mois.

Ils ont été magnifiques, ces profs-là. Ils ont mobilisé d'autres enseignants de partout [à Gatineau]. Ils ont monté une trousse pédagogique, car il fallait donner du contexte aux élèves pour mousser l'engagement citoyen , a dit celle qui est bien heureuse de voir des enseignants former des citoyens de demain .

L’importance de la lecture

L’enseignant a dit avoir été fouetté d’apprendre que les bibliothèques de l’Outaouais étaient classées au dernier rang dans ce rapport donnant une note de 66 % aux 1042 bibliothèques de la province, et ce, même si ces lieux constituent le service public le plus utilisé au Québec.

Joël Paquette a mis l’accent sur les conséquences d’une société qui ne lit pas. On aura une population avec beaucoup d’analphabètes fonctionnels. [...] Je pense que le livre a encore sa place et qu’il permet toujours de s’évader , a mentionné celui qui considère les écrans électroniques comme le mal du prochain siècle .

