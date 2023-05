Un fugitif du Centre correctionnel de The Pas retrouvé, un autre toujours recherché

La Gendarmerie royale du Canada a annoncé, mardi après-midi, qu'un des deux prisonniers dangereux, qui s'est échappé du centre correctionnel de The Pas, dans l’ouest du Manitoba, lundi soir, a été localisé et arrêté sans incident.

L'autre fugitif, Kelly John Castel,est toujours recherché par la police. Ce dernier est âgé de 21 ans, mesure 1,75 m (5 pi 9 po) et pèse 61 kg (135 lb)

La GRC demande aux résidents de The Pas et de Flin Flon de verrouiller toutes les portes et les fenêtres et de signaler toute activité suspecte, car Kelly John Castel est considéré comme une personne dangereuse et représente un risque pour le public.

Lundi, le sergent Paul Manaigre, de la GRC , avait déclaré par le biais d’un communiqué que la police avait été informée que trois hommes s'étaient échappés du Centre correctionnel de The Pas.

Les détenus avaient été aperçus 5 minutes avant de s’échapper. Un des prisonniers a été retrouvé et placé en garde à vue lundi, vers 20 h.

Aux environs de minuit, la GRC avait diffusé une alerte destinée aux habitants de The Pas, Flin Flon et des environs.

Le sergent Manaigre a aussi indiqué qu’un avis similaire a été diffusé à l'intention des habitants de Creighton, en Saskatchewan, et des régions avoisinantes avec Sask Alert, après la réception de nouvelles informations tard dans la soirée du 8 mai. Cette alerte a aussi été levée mardi après-midi.

Toute personne ayant vu l'homme ou détenant des renseignements sur l'endroit où Kelly John Castel se trouve est priée de communiquer immédiatement avec la GRC de The Pas, au 204 627-6200.