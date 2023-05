Î.-P.-É. : la restauration de l’édifice de l’Assemblée législative plus longue que prévu

Parcs Canada reconnaît que le projet prendra plus de temps que prévu , a déclaré l'agence fédérale dans un communiqué publié lundi. Une fois que tous les processus d'appel d'offres seront terminés, Parcs Canada sera en meilleure position pour fournir plus d'informations sur [...] la date estimée.

Le projet de conservation patrimoniale, qui a débuté en 2015, a jusqu'à présent coûté 91,8 millions $ au gouvernement fédéral, et la facture continue de grimper.

Parcs Canada a indiqué que les offres reçues pour la troisième phase du projet demandent un montant plus élevé que prévu, ce qui a déclenché une nouvelle série d'appels d'offres qui n'ont pas encore été publiés.

La troisième phase touche la peinture intérieure, des moulures patrimoniales et un nouveau revêtement de sol, ainsi qu'un nouvel ascenseur et des améliorations pour la plomberie, l'électricité, la ventilation et la sécurité incendie. On prévoit également l'installation d'un champ de captage géothermique en circuit fermé pour le chauffage et la climatisation.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les travaux dans la cage d'ascenseur de l'édifice de l'Assemblée législative de l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada / Wayne Thibodeau

Quant au coût total des travaux, il reste inconnu.

Le financement du projet a été annoncé progressivement pour s'assurer que les investissements ne sont effectués qu'après que certaines couches du bâtiment ont été retirées ou évaluées et qu'il existe une connaissance complète de l'état du bâtiment , a indiqué Parcs Canada.

Un responsable de l'agence a mentionné que personne n'était disponible pour une entrevue lundi.

L'origine des travaux

En février 2014, le rapport d'une firme de génie a révélé que les fondations du bâtiment s'effondraient. Il a conclu que sans un programme de construction complet, une partie de l'édifice pourrait s'écrouler. À l'époque, Parcs Canada avait confirmé que le toit fuyait, que la maçonnerie se détériorait et qu'il y avait des chutes de plâtre.

En 2015, le bâtiment a été fermé pour rénovation et l'Assemblée législative a été déplacée dans l'édifice George Coles, sur la rue Richmond, dans le centre-ville de Charlottetown.

Le projet de restauration a rencontré un certain nombre de problèmes au fil des ans, notamment des retards causés par la pandémie de COVID-19, des problèmes de chaîne d'approvisionnement, la hausse des coûts de matériaux et une pénurie d'ouvriers qualifiés.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L'installation des premières nouvelles fenêtres en 2020. (Photo d'archives) Photo : Parcs Canada

Parcs Canada a tout de même confirmé que la rénovation de la maçonnerie intérieure et du toit du bâtiment était récemment terminée, ajoutant que les travaux se poursuivent pour abaisser le plancher du sous-sol du bâtiment pour faire place à des toilettes inclusives, à une salle à manger et à une salle pour les appareils mécaniques.

Le développement de la quatrième et dernière phase du projet, incluant la mise en place d'une expérience à perspectives multiples pour les visiteurs , est en cours.

Historique du bâtiment

Construit entre 1843 et 1847, le bâtiment est le seul siège d'une législature provinciale entretenu par Parcs Canada.

Officiellement connu sous le nom de lieu historique national Province House, le bâtiment est la plus ancienne législature toujours active au Canada après celle de la Nouvelle-Écosse, qui date de 1819.

On a souligné en 2014 le 150e anniversaire de la Conférence de Charlottetown qui s'est déroulée à cet endroit même. En effet, en 1864, 23 délégués des colonies autonomes de l'Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de la province du Canada s'y étaient réunis pour discuter de la création du pays.

Au début de septembre 1864, les délégués du Canada, qui deviendra plus tard l'Ontario et le Québec, persuadent leurs collègues des Maritimes d'appuyer l'idée d'une union formelle. Ces discussions — et quelques fêtes arrosées d'alcool — ont conduit à des pourparlers plus formels à Québec et à Londres, qui ont cimenté la création du Dominion du Canada en 1867.