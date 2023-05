SNC-Lavalin : hausse du profit et des revenus au 1er trimestre de l’exercice 2022

Le Groupe SNC-Lavalin annonce mardi que son bénéfice du premier trimestre a augmenté par rapport à il y a un an, tout comme ses revenus.

La firme d'ingénierie établie à Montréal affirme que son bénéfice attribuable aux actionnaires a totalisé 28,4 millions $, ou 0,16 $ par action diluée pour le trimestre terminé le 31 mars, en hausse par rapport à un bénéfice de 24,8 millions $ ou 0,14 $ par action diluée un an plus tôt.

Pendant la même période, les revenus ont augmenté de 1,89 milliard $ à 2,02 milliards $. Cette augmentation est survenue alors que les revenus de l'entreprise provenant des services professionnels et de la gestion de projets ont atteint 2,01 milliards $, contre 1,87 milliard $ un an plus tôt.

Sur une base ajustée, SNC-Lavalin signale que son bénéfice provenant des services professionnels et de la gestion de projets s'est élevé à 0,32 $ par action diluée, contre un bénéfice ajusté de 0,22 $ par action diluée au premier trimestre 2022.