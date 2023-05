Les bracelets antirapprochement implantés sur la Côte-Nord

Les bracelets antirapprochement, qui visent à tenir des individus accusés ou reconnus coupables d'actes violents à l'écart de leurs victimes, sont désormais déployés dans quatre nouvelles régions de la province, à savoir la Côte-Nord, l'Estrie, le Centre-du-Québec et Montréal.

Ces régions s'ajoutent à celles de la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Joliette et Salaberry-de-Valleyfield, qui ont obtenu le dispositif au printemps 2022, puis à celles de Lanaudière, les Laurentides, Laval et la Montérégie, où le bracelet a été implanté l'automne dernier.

La Mauricie et l'Outaouais ont pour leur part été intégrés au projet au cours des dernières semaines.

En 2022, le Québec a autorisé l'usage de ces bracelets antirapprochement, destinés à prévenir la violence conjugale et les féminicides.

Le bracelet antirapprochement est un outil électronique de géolocalisation composé de deux parties : un bracelet, que le contrevenant porte à la cheville, et un dispositif connecté, remis à la victime. Lorsque l’individu qui porte le bracelet s’approche de la personne protégée à l'intérieur d’un périmètre prédéfini, un signal est émis pour alerter les autorités et, éventuellement, la victime.

La grandeur du territoire nord-côtier complexifie son utilisation

Sur la Côte-Nord, la coordonnatrice de la Maison des femmes à Baie-Comeau, Hélène Millier, a une réaction mitigée quant au déploiement des bracelets antirapprochement dans la région.

On ne peut pas dire que c'est une mauvaise nouvelle, puisque c'est une mesure supplémentaire , commence-t-elle. Mais il y a des situations qui pourraient être problématiques sur la Côte-Nord, croit-elle.

Selon Mme Millier, les bracelets peuvent augmenter le sentiment de sécurité de la victime, sauf que les dispositifs sont inefficaces lorsqu'il n’y a pas de réseau cellulaire. Il va falloir que la femme reste où le réseau cellulaire est présent. Ça risque d'être contraignant par rapport à ça, souligne-t-elle.

Hélène Millier est coordonnatrice de la Maison d'hébergement de Baie-Comeau Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix-Villeneuve

Le nombre de policiers sur le territoire et les distances qu'ils auront à parcourir soulèvent aussi des inquiétudes chez la coordonnatrice de la Maison des femmes de Baie-Comeau. Est-ce que les policiers pourront se rendre à temps pour avertir la dame? , se demande-t-elle.

Si les grandes étendues de la Côte-Nord peuvent complexifier l'utilisation des bracelets antirapprochement, la taille de certaines communautés soulève d'autres enjeux.

La directrice générale du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels, Isabelle Fortin, signale que dans les petites communautés, une seule épicerie qui fait office de lieu pour se ravitailler. Ça, ça va certainement créer certains enjeux .

Hélène Millier et Isabelle Fortin, se disent tout de même en faveur de l'implantation des bracelets.

« Ce qu'on sait, c'est que ça peut avoir un effet dissuasif pour le conjoint qui est violent, d'avoir un bracelet comme ça. » — Une citation de Hélène Millier, coordonnatrice de la Maison des femmes de Baie-Comeau

Pour sa part, le directeur général de l’organisme C-TA-C, qui vient en aide aux hommes en difficulté à Rimouski, croit que la venue du bracelet sera rassurante pour les victimes de violence. Selon lui, l'outil pourra éviter des cas de violences conjugales, voire des féminicides.

Un des enjeux, c'est que beaucoup d'hommes qui se retrouvent avec des interdits de contacts de la cour, ils ne les respectent pas. Le bracelet se fait aidant là-dedans , fait valoir André Boudreau.

Il est toutefois d'avis que les efforts de prévention et d'information doivent aussi être mis de l'avant.

Pour certaines personnes, ça représentera un élément qui pourrait les amener dans la colère, ou dans un sentiment d'injustice, dont je ne dis pas qu'il est justifié , explique-t-il.

Pour éviter des actes violents en réaction à l'utilisation des bracelets antirapprochement, il milite pour que les accusés soient davantage informés. On le voit dans le processus actuel, le manque d'information crée des situations qu'on doit gérer pour éviter un passage à l'acte , dit-il.

D'autres régions à venir

Selon le calendrier de déploiement du bracelet antirapprochement, le Bas-Saint-Laurent et le Saguenay–Lac-Saint-Jean devraient être les prochaines régions à accueillir la technologie, le mois prochain.

Suivront la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, l'Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec, en septembre.

Le Québec est la première province canadienne à s'être dotée de la technologie qui vise à protéger les victimes de violence conjugale, a rappelé dans un communiqué le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel.

Le bracelet peut contribuer à sauver des vies et à redonner la paix d'esprit à de nombreuses femmes; c'est pourquoi nous redoublons d'efforts depuis mai 2022 pour le mettre en place le plus rapidement possible , a indiqué l'élu.

Jusqu'à présent, 65 bracelets ont été imposés dans la province, a-t-il été précisé. Un juge, la Commission québécoise des libérations conditionnelles de même que la direction d'un établissement de détention sont autorisés à ordonner le port d'un tel dispositif.

Le déploiement du bracelet à l'échelle provinciale s'accompagne d'une facture estimée à 41 millions de dollars.

Avec les informations de La Presse canadienne