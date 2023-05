La conseillère autochtone de Sydney démissionne en raison de divergences d’opinions

La conseillère autochtone de la mairesse de la Municipalité régionale du Cap-Breton a démissionné après avoir passé environ un an à ce poste.

Tanya Johnson-MacVicar dit que le travail était devenu symbolique et qu'on l'empêchait de procéder à une véritable réconciliation dans la deuxième municipalité en importance de la Nouvelle-Écosse, mais la mairesse dit que ce n'est pas vrai.

« Le 9 janvier, je suis devenue une Indienne symbolique, le 10 janvier, j'ai donné ma démission. » — Une citation de Tanya Johnson-MacVicar, ancienne conseillère L'nu

L'ancienne conseillère dit qu'elle a fait du bien pendant son court mandat, mais que plusieurs incidents lui ont montré que ce serait un défi. Le premier jour au travail, une femme lui a montré où elle pouvait fumer et s'est présentée comme Smokahontas .

J'ai pensé wow, nous avons beaucoup de travail à faire ici , raconte l’ex-conseillère.

Le titre du poste était conseillère L'nu, qui signifie le peuple , et le terme est souvent utilisé par les Mi'kmaq pour se décrire.

Tanya Johnson-MacVicar explique que son travail consistait à assurer la liaison entre la Municipalité régionale et les milliers de Mi'kmaq qui y vivent en plus de fournir une éducation sur les recommandations de la Commission de vérité et réconciliation du Canada.

Plusieurs interactions avec des responsables municipaux lui ont laissé le sentiment que ce travail allait être difficile, mais la confrontation avec le directeur général de la Société de développement du port de Sydney l'a poussée à partir.

Le port de mer de Sydney, en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / ROBERT SHORT

En décembre, après avoir entendu que des aînés mi'kmaw avaient été fouillés lors d'un événement au port, Tanya Johnson-MacVicar a essayé de convaincre le directeur d'accepter un cercle de discussion avec les aînés et le personnel de sécurité du port.

Elle dit que le directeur du port, Paul Carrigan, avait refusé d'écouter. M. Carrigan a refusé de commenter l'incident.

La mairesse a dit que j'avais mis une tache noire sur le bureau du maire et je lui ai répondu qu'elle n'aurait plus jamais à s’en soucier , rapporte Tanya Johnson-MacVicar.

La mairesse explique que Tanya Johnson-MacVicar avait outrepassé ses compétences en essayant de parler de réconciliation avec les responsables du Port de Sydney. Photo : Radio-Canada / Tom Ayers

Amanda McDougall dit que l'histoire de Tanya Johnson-MacVicar n'est pas vraie et que l'ancienne conseillère était partie en bons termes.

Nous avons en fait eu une très bonne relation et appris énormément , affirme la mairesse. Elle a mis par écrit qu'elle était vraiment reconnaissante, mais qu’elle pensait que ses compétences seraient mieux utilisées ailleurs.

Amanda McDougall réfute avoir dit que les actions de la conseillère avaient entaché son bureau en ajoutant que Tanya Johnson-MacVicar avait eu un impact positif sur le poste.

Elle note les robes rouges devant l'hôtel de ville reconnaissant les femmes autochtones assassinées et disparues et les exercices pour aider les gens à comprendre comment la colonisation a éloigné les peuples autochtones de leurs terres traditionnelles.

La mairesse la Municipalité régionale du Cap-Breton, Amanda McDougall, affirme que les robes rouges actuellement accrochées à l'extérieur de l'hôtel de ville sont le résultat direct d'une initiative de l'ancienne conseillère autochtone. Photo : Radio-Canada / Matthew Moore

Rien de tout cela ne serait arrivé sans ce poste ici , admet la mairesse.

Par contre elle admet que la conseillère a outrepassé son rôle en essayant de parler de rapprochement avec le Port, qui appartient à la Municipalité, mais dont le personnel et les activités ne sont pas contrôlés par la Municipalité.

Elle ajoute que l'interaction entre Tanya Johnson-MacVicar et le directeur du Port était hors de propos.

C'est quelque chose qu'elle a fait toute seule, mais, malheureusement, une décision professionnelle a été prise et mon bureau a été impliqué , dit-elle.

La mairesse continue de croire que le poste est important, et compte l’élargir. La Municipalité lancera une demande de propositions pour embaucher une organisation qui peut fournir des conseils sur une variété de services, y compris les politiques internes, l'éducation et l'apprentissage culturel.