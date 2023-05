Le père de P.K. Subban en campagne contre les publicités pour les paris sportifs

Près de huit minutes et demie : voilà la durée de publicité sur les paris sportifs à laquelle vous avez été exposée si vous avez regardé le premier match de la série entre les Maple Leafs de Toronto et les Panthers de la Floride mardi dernier.

Pour Karl Subban, c'est trop. L'entraîneur de hockey et père de trois joueurs repêchés par des équipes de la LNH, dont P.K. Subban, estime qu'il s'agit d'un problème important : Le jeu peut créer une grande dépendance.

Une grande partie du marketing vise à attirer l'attention des plus vulnérables, les plus jeunes de notre population , ajoute M. Subban, qui est également directeur d'école.

En Ontario, la fréquence des publicités sur les paris sportifs a considérablement augmenté depuis que la province a ouvert la porte aux sites de jeux en ligne indépendants l'an dernier.

Cela comprend plusieurs publicités de 30 secondes ainsi que des partenariats avec des commanditaires.

Karl Subban parle au nom de la campagne Ban Ads For Gambling, qui réclame l'interdiction de toute publicité faisant la promotion des paris.

Les méfaits du jeu comprennent les problèmes financiers, le stress pour les familles, les jeunes et les enfants, les problèmes de santé mentale, y compris la dépendance et même le suicide, parmi d'autres problèmes économiques et sociaux documentés qui affectent négativement les Canadiens , peut-on lire sur le site web du groupe.

Craintes des effets sur les jeunes

Le groupe est particulièrement préoccupé par l'implication de célébrités et d'athlètes dans des publicités qui ciblent les enfants, selon eux.

Ils attirent l'attention des jeunes , constate Karl Subban.

C'est un moyen de marketing puissant qui peut avoir un effet néfaste sur la réalisation du potentiel et les rêves des jeunes , renchérit le père de famille.

À Vaughan, Lesley Oliva, qui enseigne au primaire, observe que ses élèves actuels sont beaucoup plus conscients des paris sportifs que ses élèves des années précédentes. Elle estime que les publicités sont nuisibles.

Les enfants ne devraient pas être exposés à cela à un jeune âge , croit la mère de famille.

C'est le mauvais message à leur transmettre. Ce n'est pas sain à long terme pour leur croissance , ajoute-t-elle.

La mère de famille et enseignante au primaire Lesley Oliva estime que ses élèves sont beaucoup plus conscients des paris sportifs en ligne qu'ils ne l'étaient avant. Photo : Radio-Canada / Tyler Cheese

La Commission des alcools et des jeux de l'Ontario (CAJO) impose un certain nombre de restrictions sur la commercialisation des jeux en ligne, la plupart visant à protéger les mineurs.

Dans une déclaration écrite, la CAJO affirme que son objectif est de réglementer le jeu de manière à minimiser les méfaits potentiels et à promouvoir un environnement de jeu responsable .

La CAJO note également que l'Ontario est l'un des premiers endroits au monde à interdire la publicité pour inciter aux jeux tels que les bonus et les jeux gratuits.

À la mi-avril, la CAJO a notamment proposé d'interdire l'utilisation d’athlètes et de célébrités dans la publicité portant sur les paris sportifs sur Internet.

L'agence affirme qu'elle consulte un large éventail de parties jusqu'au 15 mai avant de mettre en place des modifications officielles.

L'experte en dépendance au jeu et professeure à l'Université Concordia Sylvia Kairouz estime que la publicité sur les paris sportifs est problématique.

Les recherches de Mme Kairouz démontrent que de telles publicités ont un impact réel sur le comportement d'un individu.

Cela les pousse à jouer, mais cela les pousse aussi, dans certains cas, à jouer davantage , explique-t-elle.

Elle ajoute que l'essor du jeu en ligne a créé une occasion pour les personnes dépendantes d'y participer seules, sans aucun des contrôles sociaux qui existent hors ligne.

Dans un monde idéal, il ne devrait y avoir aucune publicité pour des produits de dépendance comme le jeu, l'alcool et le tabac, estime la professeure.

Les chances ne sont pas de leur côté

Tony Chapman a travaillé dans le domaine de la publicité pendant trois décennies.

Il estime que le jeu ne devrait pas être promu de cette façon.

Pour moi, c'est irresponsable. Ce n'est pas quelque chose vers lequel nous devrions conditionner les consommateurs , affirme M. Chapman.

Il se dit préoccupé par l'influence que des publicités comme celles-ci pourraient avoir à un moment où le coût de la vie est devenu trop élevé pour de nombreux Canadiens.

Il craint que les gens soient attirés par le jeu dans l'espoir d'un faire de gros gains financiers.

Les chances ne sont pas de leur côté , lance Tony Chapman.

Les chances sont, évidemment, du côté des entreprises qui dépensent tout cet argent pour essayer de vous convaincre de jouer , explique-t-il.

Les entreprises dépensent des centaines de millions de dollars dans des campagnes multimédias massives pour atteindre les consommateurs dans le plus d'endroits possible , ajoute Tony Chapman.

Tout en espérant toujours une intervention gouvernementale, Karl Subban croit que d'autres stratégies sont nécessaires pour résoudre le problème actuel, y compris plus de sensibilisation et des conversations plus ouvertes entre les enfants avec leurs parents et leurs enseignants sur les dangers potentiels du jeu.

Il faut soit agir aujourd'hui ou payer cher demain , conclut-il.

Avec les informations de Tyler Cheese, de CBC