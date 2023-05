Le CPE Gribouillis obtient le feu vert pour une nouvelle installation à Louiseville

Au micro, Stéphanie Leclerc a demandé à la Ville d’invoquer un article de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance pour permettre la construction du CPE .

Cette disposition légale permet aux élus d’outrepasser certains processus, comme le changement de zonage, coupant ainsi l’herbe sous le pied à ceux qui auraient souhaité la tenue d’un référendum sur la question.

Le conseil municipal a accepté à l’unanimité d’emprunter cette voie. Le maire et les conseillers ont fait part de leur enthousiasme pour la nouvelle garderie.

Le CPE pourra accueillir 60 enfants, dont 20 poupons. Certaines de ses places seront réservées aux enfants des employés de Canadel, qui est un important partenaire du projet. Le nombre de places qui lui seront reservées n'est pas encore connu.

L’agriculteur dont les terres sont adjacentes au terrain convoité par Gribouillis avait exprimé publiquement ses doutes sur le projet. Pierre-Olivier Frigon avait confié à Radio-Canada qu’il souhaitait bloquer ce développement.

La présidente du C.A. a déclaré devant les élus que le drainage des terres de M. Frigon était important pour le CPE et qu’il était même prêt à défrayer le coût nécessaire à la réalisation d’un ponceau pour les terres de M. Frigon, pour que celui-ci puisse se faire un chemin sur sa propre terre afin de continuer à passer sur la 6e rue .

Les Services de garde Gribouillis ont déjà des CPE à Louiseville, Saint-Paulin, Sainte-Ursule et Saint-Alexis-des-Monts.

Extraits du plaidoyer de la présidente du C.A. de Gribouillis