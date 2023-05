Une révision de la politique sur l’identité de genre à l’école au N.-B. est contestée

La politique 713 entrée en vigueur en août 2020 soutient les personnes LGBTQ+ en milieu scolaire. Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance confirme qu’une révision de la politique est en cours. Le ministère s’y est penché après avoir entendu des préoccupations et des malentendus concernant sa mise en œuvre .

Manifestations lors d'une réunion des enseignants

La révision était déjà en cours au moment où le ministre de l’Éducation, Bill Hogan, et son équipe se sont distanciés d’une récente séance de formation sur la diversité sexuelle et de genre organisée pour les enseignants.

De 20 à 30 personnes ont manifesté contre cette séance vendredi. Après quoi, Bill Hogan a déclaré que son ministère n’avait rien à voir avec l’activité.

Ces séances, a-t-il indiqué, sont organisées par les associations francophone et anglophone des enseignants de la province. Il a ajouté que quiconque ayant des questions pouvait communiquer avec ces associations. Le ministre n’a exprimé dans sa déclaration aucun appui envers les séances.

Bill Hogan, ministre de l'Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Jacques Poitras

Depuis, des parents, des enseignants et d’autres intervenants accusent le ministre d’avoir cédé devant l’intolérance et de contribuer à un environnement de travail dangereux pour les enseignants.

On dirait bien qu’ils ont plié sous la pression des manifestants , avance Gail Costello, coprésidente de l’organisme sans but lucratif Pride in Education, qui appuie la fierté LGBTQ+ dans le milieu éducatif et qui a contribué à organiser la séance de formation.

Nous pourrions nous attendre à ce qu’ils démontrent des qualités de meneurs, qu’ils défendent le bon côté des choses, les enseignants et les élèves, mais ce n’est pas ce qui s’est passé. Ils ont jeté la NBTA en pâture , estime Gail Costello. La NBTA est l'association anglophone des enseignants de la province.

Gail Costello est coprésidente de Pride in Education, un comité de bénévoles qui veille au bien-être et la sécurité des élèves des minorités sexuelles et de genre au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Jacques Poitras

La politique trop large et/ou peu claire ?

Bill Hogan n’était pas disponible pour une entrevue, lundi. Une porte-parole, Morgan Bell, a toutefois assuré que le ministère ne tolère pas les tactiques visant les enseignants et qu’il va toujours protéger les droits de la personne .

Selon Mme Bell, la mise en oeuvre de la politique a révélé des situations où elle était peut-être trop large et/ou peu claire , d'où la révision.

Elle ajoute que le ministère avait reçu plusieurs questions et qu’il a produit la déclaration de vendredi pour préciser que cette séance en particulier était organisée et présentée par la NBTA .

La présidente de la NBTA , Connie Keating, a déclaré samedi que le personnel enseignant a besoin de l’appui du ministre pour contrer la haine et la désinformation et que le gouvernement a raté une occasion de défendre la politique et les enseignants.

La politique 713 présente des exigences minimales pour que les districts scolaires créent un environnement sécuritaire, accueillant et inclusif pour les élèves LGBTQ+ . Elle reconnaît le droit de ces élèves de choisir leur identité de genre et le pronom à employer dans leur cas respectif, le tout sans craindre de conséquences. Les enseignants doivent respecter ces choix. La politique prévoit aussi que chaque école ait au moins une salle de toilettes neutre.

Blaine Higgs directement impliqué?

Dominic Cardy, ancien ministre de l’Éducation, dit avoir été informé par ses contacts au sein du gouvernement que le premier ministre Blaine Higgs a personnellement dirigé la révision de la politique.

M. Cardy précise qu’il avait signé la politique en 2020 et que M. Higgs l’avait remise en question peu après. Selon lui, le caucus progressiste-conservateur a toutefois appuyé la politique et M. Higgs n’avait pas agi à ce moment.

Dominic Cardy estime qu’une intervention du premier ministre est la seule explication possible pour la décision subite de faire marche arrière sur une politique formulée sur plusieurs années et qui est vigueur depuis près de trois ans sans incident .

Le bureau de Blaine Higgs n’a pas répondu à une demande de commentaires.