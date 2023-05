Susan Holt, première femme à siéger comme cheffe élue des libéraux du N.-B.

Mais les choses vont changer mardi, lors de la reprise des travaux législatifs. Pour la première fois depuis la démission de Brian Gallant en novembre 2018, l'opposition officielle sera menée par une cheffe élue et non par un chef intérimaire.

Je suis excitée et je me sens vraiment reconnaissante envers tout le monde qui a soutenu notre équipe. Je me sens prête à poser les questions des Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises au gouvernement , affirme-t-elle lors d'une entrevue à l'émission La matinale mardi.

Susan Holt fait son entrée à l'Assemblée législative ÉMISSION ICI PREMIÈRE • La matinale Susan Holt fait son entrée à l'Assemblée législative. Contenu audio de 9 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 9 minutes

Susan Holt est la première femme à siéger comme cheffe du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, un honneur pour celle qui a aussi tenu à souligner l'appui des autres élues de son parti.

« Je suis reconnaissante de tout le soutien que j'ai eu des gens qui aspirent à une diversité plus grande [...] à l'Assemblée législative. » — Une citation de Susan Holt, cheffe du Parti libéral du Nouveau-Brunswick

L'assermentation de Susan Holt comme députée de la circonscription de Bathurst-Est-Nepisiguit-Saint-Isidore est prévue en avant-midi. Elle sera aussi accompagnée des nouveaux députés libéraux Richard Losier (Dieppe) et Marco LeBlanc (Restigouche-Chaleur). Les travaux de l'Assemblée législative débutent à 13 h.

Mme Holt indique qu'elle fera de la santé et de l'inflation ses dossiers prioritaires.

Le monde n'a pas accès à des soins à long terme, à des soins primaires, et le gouvernement n'agit pas avec urgence ou avec les résultats que les gens méritent , mentionne-t-elle.

Le premier ministre absent

La cheffe ne pourra toutefois pas adresser ses questions directement au premier ministre.

Blaine Higgs est à Rotterdam pour l'événement World Hydrogen 2023. Photo : Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Ce dernier participe au Sommet mondial de l’hydrogène à Rotterdam, aux Pays-Bas, pour y faire la promotion du projet d’usine d’hydrogène vert au port de Belledune.

Il se rendra ensuite à Paris, où il s’efforcera de consolider les relations économiques et culturelles avec la France , apprend-on dans un communiqué.

La cheffe libérale Susan Holt sourit lorsqu'on lui souligne cette absence, mais affirme qu'elle aura des questions pour le premier ministre à son retour au pays.

Le ministre des Gouvernements locaux Daniel Allain de son côté affirme qu'il n'est pas inquiet de l'absence de son chef, alors que l'opposition aura, pour la première fois en près de cinq ans, une cheffe élue qui participera aux débats.

Nous avons une bonne équipe pour répondre aux questions de notre opposition officielle , dit-il avec confiance.

Avec des informations de Nicolas Steinbach et de l’émission La matinale d’ICI Acadie