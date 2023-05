Un homme d’Ottawa s’électrocute en taillant une haie à Manotick

Le Service paramédic d'Ottawa a expliqué avoir reçu un appel provenant d’une rue du secteur connu sous le nom de Long Island, dans le sud d'Ottawa, peu après 14 h 30 vendredi, au sujet d'une électrocution. La victime venait de faire un arrêt cardiaque.

L'homme a été transporté d'urgence à l'hôpital dans un état critique qui mettait sa vie en danger. Il a finalement succombé à ses blessures.

Lundi, le maire d’Ottawa, Mark Sutcliffe, a publié un lien vers une collecte de fonds en ligne pour aider la mère et le frère de Nick Chenier.

L'argent récolté doit servir à couvrir une série de dépenses, dont les frais liés aux obsèques du jeune homme de 20 ans.

Le ministère du Travail enquête

Dans une déclaration envoyée à CBC , le ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences a indiqué qu'il avait été informé d'un décès survenu vendredi sur le lieu de travail d'une personne qui travaillait pour l'entreprise de taille de haies Best Green Hedges.

Une équipe, dont un inspecteur, a été envoyée sur les lieux, a indiqué le ministère.

Le ministère a indiqué que quatre exigences avaient été formulées à l'intention de Best Green Hedges. Le ministère n'a pas précisé en quoi consistaient ces exigences, mais elles sont généralement adressées à une entreprise lorsqu'un inspecteur a besoin de recueillir des informations, par exemple certains documents, ou pour éloigner d'autres employés de la zone concernée.

Selon le site Internet de Best Green Hedges, il s’agit d’une entreprise familiale saisonnière en activité depuis 2011 et qui s'occupe de la taille, de la plantation et de l'enlèvement de haies de cèdres dans la région d'Ottawa.

CBC a communiqué avec Best Green Hedges lundi, mais n'a pas reçu de réponse au moment de publier cet article.