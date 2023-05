David Goudreault fait son entrée dans le dictionnaire

Celui qui signe notamment la trilogie de La Bête et qui a présenté le spectacle Au bout de ta langue pendant plus de quatre ans, voit son nom être publié sous la thématique Littérature et philosophie.

Dans ses pages, Le petit Robert décrit David Goudreault comme étant un fervent défenseur de la langue française, notamment à travers ses spectacles, poèmes et romans, il puise dans les racines du réel pour décrire sans concession des personnages marginaux et l'absurdité de la société .

Sur ses réseaux sociaux, le slameur et poète a écrit qu'il s'agissait d' une grande et belle surprise .

« Si j'ai l'honneur d'entrer dans le dictionnaire aujourd'hui, c'est que l'importance des mots me rentre dedans depuis longtemps. » — Une citation de David Goudreault, auteur

Il souligne au passage, avec une pointe d'humour, qu'il s'agit d'un bon moment pour rajeunir notre édition du Petit Robert.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

D'autres noms propres s'ajoutent à la liste, dont le roi d'Angleterre, Charles III, le groupe paramilitaire russe Wagner, Alès Bialiatski, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2022, et Élisabeth Borne, politicienne française.

Une centaine de nouveaux mots

Environ 150 mots font cette année leur entrée dans Le petit Robert afin de mieux refléter, selon les lexicographes, les préoccupations et l'évolution de la société.

Vous pouvez maintenant ghoster une personne (ne plus lui donner signe de vie), ou spoiler un élément clé d'une série (le dévoiler, le divulgâcher), avec l'approbation d'un des plus grands dictionnaires de la langue française!

Outre ces anglicismes, on remarque entre autres une expression d'origine québécoise, soit services info-nuagiques , pour remplacer cloud, l'ensemble des serveurs informatiques à distance qui permettent de stocker des données.

Les nouveaux venus sont d'ailleurs souvent des termes liés aux nouvelles technologies, ou à l'inquiétude climatique.

Le petit Robert 2024 doit paraître à la mi-juin.