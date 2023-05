La Chine expulse la consule canadienne à Shanghai en guise de représailles

En vertu de cette décision, la consule Jennifer Lynn Lalonde a jusqu’au 13 mai pour quitter Shanghai. Il s’agit d’une mesure punitive directement prise en réponse à l’expulsion sans scrupules du diplomate Zhao Wei, souligne le ministère chinois des Affaires étrangères dans une brève publication sur son site Internet.

M. Zhao, qui était basé au consulat chinois de Toronto, aurait tenté d'intimider la famille du député conservateur Michael Chong, restée à Hong Kong, après que ce dernier eut parrainé en 2021 une motion aux Communes condamnant la conduite de Pékin envers les Ouïghours.

Depuis ces révélations – les plus récentes d'une longue série ces dernières semaines –, la possibilité d'expulser le diplomate en question étaient de plus en plus soulevée à Ottawa. Le gouvernement a attendu plusieurs jours avant de passer à l'acte en soulignant que c'est une décision à ne pas prendre à la légère, justement à cause du risque de représailles.

D'ailleurs, le gouvernement chinois précise qu'il se réserve le droit de continuer d'agir dans ce dossier.

Plus de détails à venir