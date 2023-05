Un béluga et un dauphin sont morts à Marineland

Le gouvernement ontarien a confirmé lundi que le parc animalier Marineland de Niagara Falls l’avait informé récemment de la mort d’un béluga et d’un dauphin.

Un porte-parole du ministère du Solliciteur général a déclaré que la direction de Marineland avait avisé les Services relatifs au bien-être des animaux, qui inspectent notamment les zoos et les aquariums, que des nécropsies avaient été effectuées par des professionnels qu’elle avait engagés.

Les Services relatifs au bien-être des animaux poursuivent leurs inspections à Marineland pour s’assurer que les normes de soins ont été respectées , a affirmé Brent Ross dans un courriel.

Marineland n’a pas immédiatement commenté la nouvelle, après une demande en ce sens de La Presse canadienne.

La direction avait toutefois déclaré au Niagara Falls Review que Sonar, un dauphin de 26 ans, et Kodiak, un béluga de 28 ans, étaient morts la semaine dernière et que son personnel était dévasté par cette affaire.

Il y a deux mois, Kiska, le dernier épaulard en captivité au pays, est mort à Marineland.

Selon M. Ross, la province a inspecté le parc animalier au moins 160 fois depuis qu’elle est devenue responsable de l’application des lois sur le bien-être animal en janvier 2020, à la place de la SPCA.

Le ministère a jusqu’ici refusé de dévoiler des informations relatives à ces inspections.

Marineland a fait l’objet à plusieurs reprises d’allégations de mauvais traitements de ses animaux. Le parc animalier les a toujours réfutées.

Un certain nombre de ses animaux sont morts au cours des dernières années, dont quatre morses et des bélugas dont on ne connaît pas le nombre précis.