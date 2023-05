Fermeture temporaire du parc de la Pointe-des-Américains

Les travaux d’aménagement du sentier de 2,5 km se poursuivront jusqu’à la mi-août. Ainsi, un accès limité au parc pourrait être permis au cours des prochaines semaines selon l’évolution des travaux.

La Ville est consciente des désagréments que cette fermeture temporaire peut occasionner et tout est mis en œuvre pour offrir un sentier accessible et sécuritaire pour tous le plus rapidement possible , lit-on dans une communication transmise par Alma.

Une section du site Internet de la ville d'Alma est consacrée à l'évolution des travaux du sentier multifonction de la Pointe-des-Américains.