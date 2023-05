Pour envisager l’acériculture de demain

L'objectif de ce colloque est de dresser un état des lieux des connaissances sur l'écosystème des érablières et de discuter des meilleures pratiques dans le domaine de l'acériculture.

On veut vraiment voir où on est rendus. [Voir] quels sont les grandes questions et les grands défis en matière de recherche qu'il nous reste à identifier pour pouvoir mieux travailler en collaboration par la suite , affirme un des coresponsables du colloque, Tim Rademacher.

Chercheur en écophysiologie forestière et développement durable au Centre ACER, Tim Rademacher explique qu'il s'agit d'une occasion d'entendre autant les chercheurs qui travaillent beaucoup plus sur la composante forestière, l'écologie des insectes, la biodiversité et les changements climatiques, que les gens qui travaillent sur le terrain ou avec les produits de l’érable .

D’ailleurs, le chef propriétaire de la cabane à sucre Au Pied de Cochon, Martin Picard, était présent lundi à la séance d’ouverture du colloque Les érablières dans un environnement en mutation .

Le sirop d’érable est vendu dans plus de 60 pays, selon les Producteurs et productrices acéricoles du Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Simon Rail-Laplante

Arrivé depuis peu au Québec, le chercheur se dit surpris du peu de recherches qui s'y fait étant donné l'importance du sirop d'érable dans la culture et dans l'industrie qui emploie plus de 12 000 travailleurs dans la province. On a beaucoup de questions et peu de réponses, dit-il. C'est clairement un domaine que les sciences essaient de rattraper.

Pour le moment, il y a deux grandes constantes que les acériculteurs observent : la saison commence de plus en plus tôt et il y a une grande variabilité dans la production d’une année à l’autre, souligne le chercheur.

C’est de plus en plus variable avec les changements climatiques , explique-t-il.

Des pistes prometteuses

Le chercheur affirme que la première chose à faire pour avoir une production durable à long terme, c’est de garder la forêt en santé.

Il ajoute que pour améliorer la santé de la forêt, il faut se poser plusieurs questions. Comment aménage-t-on notre forêt? Quelle est sa structure? Est-ce qu’il y a une bonne régénération? Pour les rendements, on veut de gros arbres, mais pour la santé de la forêt à long terme, c’est vraiment important d’avoir aussi de petits et moyens arbres , illustre Tim Rademacher.

Le chercheur recommande aussi d'augmenter la proportion d’espèces de campagne, c’est-à-dire d’autres espèces que l’érable. S’il y a un ravageur qui entre dans une érablière et qu’il n’y a que des érables en monoculture, c’est un gros buffet à volonté et ça cause des épidémies.

«Les érablières diversifiées et bien gérées ont des impacts positifs sur le stockage de carbone et la biodiversité», affirme le chercheur Tim Rademacher. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Les autres espèces d’arbres dans la forêt peuvent ainsi jouer le rôle de barrière pour la propagation d’une pandémie ou d’un ravageur. Comme les masques pendant la pandémie de COVID-19 , explique-t-il.

Il affirme que ce n’est qu’un exemple du rôle que la diversité peut jouer pour rendre l’écosystème plus résilient. Il y a beaucoup d’autres facteurs qui font en sorte que la diversité devient avantageuse pour la santé à long terme , renchérit le chercheur. Je pense particulièrement à deux sujets : l’amélioration génétique et la migration d’espèces d’érables mieux adaptées à la chaleur.

Les chercheurs observent d'ailleurs que les érables au sud de la frontière tolèrent mieux la chaleur. On pourrait les intégrer dans les érablières ici.

Nos voisins du sud pourraient aussi nous permettre de mieux comprendre l’interaction entre la météo et la production acéricole. Parce qu'il faut vraiment mieux comprendre quels sont les mécanismes en jeu , dit M. Rademacher.

Bien que l’on sache que le cycle gel-dégel est primordial pour obtenir de bon rendement, le chercheur rappelle que les relations spécifiques entre les deux nous sont inconnues .

Tim Rademacher observe que les choses commencent à bouger dans le domaine de la recherche en acériculture. Il estime que c’est un bon moment pour rassembler les acteurs de ce milieu afin que tout le secteur acéricole se mobilise pour commencer à s'attaquer ces questions.

Il affirme que ce qui va déterminer le potentiel de l'acériculture au Québec dans 50 ans, ce sont les changements que les humains vont apporter à leurs comportements pour ralentir les changements climatiques .

Selon les Producteurs et productrices acéricoles du Québec, le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie comptent 606 entreprises acéricoles qui gèrent 9,5 millions d’entailles. La production de sirop dans les deux régions est évaluée à 112,6 M$.

Avec la collaboration de Nathalie Dion