Gabriel Nadeau-Dubois visite les municipalités préoccupées par l’exploitation minière

Ils ont effectué une tournée de St-Mathieu-du-Parc, de Saint-Gérard-des-Laurentides, de Saint-Élie-de-Caxton, de Saint-Boniface et du secteur Saint-Gérard-des-Laurentides à Shawinigan.

Gabriel Nadeau-Dubois dit vouloir se faire la voix de citoyens pour faire pression sur le gouvernement alors que la ministre de Ressources naturelles a entrepris des consultations publiques pour revoir l’encadrement minier dans la province.

« Il faut en faire un vrai débat de société. Il faut se poser la question : au Québec qui doit décider de ce qui se passe sur le territoire. Est-ce que ce sont les gens qui habitent ce territoire-là, les élus de ce territoire-là ou c’est des entreprises et des fonctionnaires à Québec. Moi, je pense que le développement de nos régions, les gens qui doivent prendre les décisions de ce développement-là, c’est les gens qui habitent dans ces régions-là. »

Une des membres du comité Creuse pas dans mon Caxton, Jessica Bertolacci raconte que quelqu’un d’autre qu’elle est propriétaire du claim de son terrain. Elle dit qu’au-delà de sa préoccupation personnelle, c’est tout le territoire qu’il faut protéger par une nouvelle loi. Il y a tellement d’impact. Ici c’est un territoire avec des cours d’eau partout. Si on fait quelque chose dans le haut du bassin versant qu’on appelle, tout ça s’en va partout, jusque dans le fleuve.

La députée de Laviolette-Saint-Maurice, Marie-Louise Tardif, s’est invitée dans la discussion parce que le co-porte-parole de Québec solidaire était de passage dans sa circonscription. Un terrain dans le secteur de Saint-Boniface inquiète beaucoup les citoyens qui ont vu des hélicoptères de prospection survoler le territoire en mars. Elle dit que son gouvernement est à l’écoute et que des consultations publiques sont menées par la ministre des Ressources naturelles et des Forêts du Québec, Maïté Blanchette Vézina.

« La loi est à revoir définitivement. C’était une façon de faire qui était orientée pour l’industrie minière, il y a 50 ans, 100 ans et on n’est plus là présentement. Donc, définitivement, ça prend de l’acceptabilité sociale pour qu’il y ait exploitation. »