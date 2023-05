Danger au 2, Wellington Nord

Une barrière posée par la Ville bloque maintenant l’accès à l’entrée du bâtiment, afin d’éviter tout risque pour la population.

Le propriétaire de l’immeuble, Sotirios Papadimitriou, serait collaboratif, selon le conseiller municipal du secteur, Raïs Kibonge.

On espère que ça va aller au-delà des bons mots, et qu’il va y avoir des actions aussi , souligne ce dernier.

Une inspection approfondie devrait être effectuée sous peu par la Ville dans ce bâtiment, inutilisé depuis des années.

« On est au cœur de la ville, c’est une belle architecture, et ça va faire 17 ans que ce n’est pas occupé, loué, donc ça fait partie des préoccupations qu’on a. » — Une citation de Raïs Kibonge, conseiller municipal.

La Chambre de commerce et d’industrie de Sherbrooke (CCIS) se dit également exaspérée par la non-utilisation des lieux. Il dit ah je vais partir un commerce , mais il n’y a rien qui se passe, affirme la présidente de la CCIS, Louise Bourgault. Le bâtiment devrait être vendu parce que le propriétaire n’est pas un bon citoyen corporatif, il n’entretient pas son bâtiment, c’est un peu triste.

Raïs Kibonge ne comprend pas non plus pourquoi un tel bâtiment est laissé à l’abandon. Je me posais cette question avant d’être élu, je me la pose aussi après avoir été élu.

Pour le moment, la Ville ne prévoit pas d’expropriation au 2 rue Wellington Nord. Cette option est difficilement applicable. Les règles d’expropriation font qu’il faut compenser des profits potentiels pour quelqu’un quand on veut exproprier, ce qui fait qu’en ce moment l’expropriation est une solution qui n’est pas vraiment abordable dans le contexte du marché actuel , explique la présidente de la Commission de l’aménagement du territoire, Christine Laroche.

La municipalité souhaite toutefois modifier sa réglementation pour se donner plus de pouvoirs, pour internet dans le cas de bâtiments désuets comme celui-ci.

Radio-Canada n’a pas été en mesure de joindre le propriétaire des lieux.

D’après le reportage de Thomas Deshaies.