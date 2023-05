Boulevard Martel : des améliorations sont déjà à l’étude par Transports Québec

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) soutient que des améliorations sont actuellement à l’étude afin d’améliorer la sécurité du boulevard Martel et, plus spécifiquement, à l’intersection du rang Saint-Marc.

À la suite de l’accident ayant causé la mort samedi de Bernard Barrette, un motocycliste de 47 ans, plusieurs citoyens ont interpellé les élus afin que des améliorations soient faites à cet endroit.

Questionné à ce sujet, le MTMD s'est engagé, dès les prochaines semaines, à marquer la chaussée pour augmenter la délimitation de la route et décourager les automobilistes d'effectuer des dépassements illégaux.

Nathalie Girard est porte-parole régionale du ministère des Transports du Québec pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Pascal Coudé

On est rendus à l’étape d’analyser plus en profondeur l'intersection à proprement dit, la façon qu'elle est marquée. [...] On va regarder s'il y a du marquage qui peut être amélioré, ou même de la signalisation dans le secteur. Le ministère est rendu à cette étape , a indiqué la porte-parole du MTMD , Nathalie Girard.

À la suite du décès d’André Larouche survenu en avril 2021, la coroner Francine Danais avait notamment recommandé au ministère des Transports du Québec de réaliser une étude entourant la sécurité à cette même intersection.

Améliorations prévues

Le MTMD prévoit aussi améliorer l’éclairage dans deux secteurs. Le premier se situe entre la rue Fabien et le chemin de la Carrière. Le second se situe entre le chemin des Visons et le chemin des Ruisseaux.

Des feux clignotants, qui s'activent lorsque le MTMD recevra des signalements de présence de grande faune, figurent parmi les ajouts.

Pas de feux de signalisation

L'ajout de feux de signalisation a déjà été analysé, mais la solution n’a pas été retenue.

Un feu de circulation, c'est une infrastructure de circulation qui contribue à améliorer la fluidité, donc ça ne diminue pas la vitesse. Donc, le gain en sécurité peut même être négatif lorsqu’il y a des ajouts. [...] C'est vraiment important d'avoir la bonne intervention pour le bon secteur , a ajouté Nathalie Girard.

Le boulevard Martel, à Saint-Honoré Photo : Radio-Canada / Frédéric Tremblay

Plus tôt lundi, le maire de Saint-Honoré, Bruno Tremblay, avait martelé que le principal problème était le comportement des automobilistes, plutôt que la configuration de la route.

Selon des chiffres de 2019, en moyenne, ce sont 12 000 véhicules qui circulent sur le boulevard Martel chaque jour, dont 6 % sont des véhicules lourds.

Avec les informations d’Andréanne Larouche