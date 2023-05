Danielle Smith s’excuse après avoir comparé les vaccinés à ceux qui ont suivi des tyrans

Mme Smith participait alors à un balado de Integrated Wealth Management en compagnie de son fondateur Andrew Ruhland. Vers la fin de l’émission, qui dure environ 90 minutes, la leader conservatrice unie évoque le mécanisme d’embrigadement des populations.

« Je ne sais pas si vous avez regardé la série Netflix Le parcours des tyrans, le premier épisode porte sur [Adolf] Hitler et c’est absolument épouvantable de voir tant de gens dire qu’ils n’auraient pas succombé aux charmes d’un tyran. »

Elle ajoute qu'un professeur d'université certifie dans le documentaire que les personnes suivent les tyrans.

Nous l’avons vu. Nous avons 75 % de personnes vaccinées qui ont non seulement dit donnez-moi, mais donnez-m'en plus [en anglais, hit me, but hit me harder] et tenez-nous à l’écart de ces sales non-vaccinés.

Pendant l’extrait, on entend aussi Mme Smith dire que les dirigeants politiques ont ruiné la signification du coquelicot en se tenant à leur tribune improvisée et en prétendant comprendre le sacrifice des combattants .

Ces politiciens ne comprennent pas que leurs actions sont exactement celles contre lesquelles nos braves hommes et femmes en uniforme se battent , en faisant allusion à certaines restrictions sanitaires.

Une vidéo ressortie par le NPD

Par courriel, Danielle Smith a offert ses excuses lundi disant que les horreurs de l'Holocauste sont sans précédent et que personne ne devrait faire de comparaisons modernes qui minimisent la souffrance vécue sous le régime nazi.

J'ai toujours été et je reste une amie de la communauté juive, d'Israël et de nos anciens combattants, et je m'excuse pour tout langage offensant utilisé sur cette question lors de mes interventions à la radio ou dans des podcasts au cours de ma carrière , peut-on lire.

La COVID-19 a été une période de division et de douleur pour beaucoup, y compris moi-même, mais elle est heureusement terminée. J'espère que nous pourrons tous aller de l'avant et parler des questions qui préoccupent actuellement les Albertains et leurs familles , a-t-elle poursuivi.

C’est le Nouveau Parti démocratique de l’Alberta qui a republié l’extrait en question sur son compte Twitter, accusant la première ministre sortante de comparer les personnes vaccinées à des nazis.

Lors d’un événement organisé lundi avec des aînés à Calgary, la cheffe du parti, Rachel Notley a montré du doigt son adversaire conservatrice unie. Selon elle, Mme Smith s'est disqualifiée « en tant que personne qui devrait être choisie [lors des élections] pour diriger cette province ».