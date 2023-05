VIA Rail blâme les sociétés ferroviaires pour les retards

La ponctualité des trains de VIA Rail s'est détériorée en 2022. Cette société de la Couronne accuse les sociétés ferroviaires, qui détiennent les rails, d'en être responsables.

Le taux de ponctualité de VIA Rail a reculé à 57 % en 2022, selon son rapport annuel dévoilé lundi. De 2018 à 2021, ce taux s'est établi à l'intérieur d'une fourchette de 68 % à 72 %.

VIA Rail n'est pas propriétaire de voies ferrées et utilise celles des sociétés ferroviaires, majoritairement celles du Canadien National (CN). Sans les nommer, la société de la Couronne accuse les sociétés ferroviaires d'être responsables de ses retards.

Les services offerts par les sociétés ferroviaires hôtes se détériorent, ce qui nuit à la ponctualité des trains, fait augmenter les coûts d'exploitation et pourrait entraîner une diminution de la satisfaction de la clientèle et des produits voyageurs , peut-on lire dans le rapport annuel.

La direction de VIA Rail dit s'inquiéter des projets de certaines sociétés ferroviaires hôtes , toujours sans les nommer.

Des modifications à leurs activités d'exploitation pourraient entraîner des temps d'arrêt plus longs et des conditions moins acceptables .

VIA Rail affirme qu'elle travaille avec les sociétés ferroviaires hôtes pour régler la situation .

Cette détérioration s'observe également sur le Corridor , précise la société. Cette voie relie la ville de Québec à Windsor, en Ontario, en passant par Montréal, Ottawa et Toronto. Elle représente 81 % des revenus.

Il n'a pas été possible d'obtenir une réaction immédiate du CN , joint plus tôt lundi, qui exploite la majorité des voies empruntées par VIA Rail.

Plus de 672 millions en argent public

Ottawa a accordé 672,5 millions de dollars à VIA Rail en 2022, dont un peu plus de la moitié a servi à éponger sa perte d'exploitation.

En 2022, la société a affiché une perte d'exploitation de 354,3 millions, une amélioration de 4,4 % par rapport à l'année précédente. Elle a aussi réalisé des investissements de près de 318,2 millions, notamment dans le remplacement de sa flotte.

Après un début d'année difficile marqué par l'apogée du variant Omicron, l'exercice 2022 a été marqué par une reprise des voyages en train. L'achalandage a progressé de 118,4 %, à 1,7 million de passagers. Les revenus tirés des passagers, pour leur part, ont bondi de 168 %, à 317,9 millions.

En 2022, nous avons déplacé 3,3 millions de personnes à travers plus de 400 collectivités que nous desservons au Canada, couvrant plus de 1200 millions de kilomètres , résume la présidente du conseil d'administration, Françoise Bertrand, dans une lettre publiée dans le rapport annuel.