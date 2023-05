Le risque d’incendie demeure élevé en Saskatchewan, selon des experts

La Saskatchewan s’apprête à vivre des températures plus chaudes avec peu de précipitations .Certains experts estiment que quelques communautés risquent d'être encore touchées par des feux de forêt et affectées par la qualité de l’air.

Selon la météorologue de sensibilisation aux alertes à Environnement et Changement climatique Canada, Natalie Hasell, la province a connu des conditions sèches depuis quelque temps. Elle indique que cela a créé une situation très propice au développement et à la propagation des feux, en grande partie dans le centre et le nord de la province.

On voit un peu de précipitations dans la prévision, mais en grande partie pas exactement où on en aurait besoin ,explique-t-elle. Pour ajouter à la complexité de la situation, on a un risque d’orages associés à ces précipitations qui s’en viennent. Et les orages peuvent causer des feux de végétation ou répandre les feux.

Le chercheur scientifique en écologie forestière chez Ressources naturelles Canada, Yan Boulanger, estime, pour sa part, que la Saskatchewan va être sous la menace des feux de forêt pendant une longue période, cette année.

On peut retrouver des températures au-dessus de 30 degrés, voire au-dessus de 35 degrés dans certains cas sans précipitations , prévient-il. Ça devrait faire en sorte d'alimenter la sécheresse de la végétation, donc du combustible de faire en sorte que les feux vont devenir plus importants et même plus difficiles à éteindre , ajoute-t-il.

« On devrait s’attendre dans les prochains jours...que la situation ne s’aggrave. » — Une citation de Yan Boulanger, chercheur scientifique en écologie forestière chez Ressources naturelles Canada

Les communautés autochtones mises à rude épreuve

Yan Boulanger estime que les communautés autochtones sont les plus exposées au risque de feu. Elles le seront encore plus dans le futur lorsqu’on considère les changements climatiques.

Malheureusement, c’est monnaie courante de voir des évacuations dans les communautés autochtones qui se retrouvent en forêt boréale , déplore-t-il.

Selon Yan Boulanger, la forêt boréale en Saskatchewan est l’endroit ou les feux de grande envergure sont les plus intenses et sévères

Ce sont les endroits qui sont les plus exposés au feu, affirme-t-il. Avec les changements climatiques, on prévoit que ces communautés et ces endroits vont subir encore plus d’activités de feu de forêt, avec l'augmentation des températures et des conditions qui deviennent plus sèches.

Lundi, l'Agence de sécurité publique de la Saskatchewan (SPSA) a mis à jour son avis d’alerte concernant la qualité de l’air, alors que les feux de forêt sont circonscrits dans certaines communautés comme Buffalo Narrows, Peter Pond Lake, La Loche et Clearwater River.

Selon la SPSA , la qualité de l'air et la visibilité dues à la fumée des incendies de forêt peuvent changer sur de courtes distances et varier considérablement d'une heure à l'autre.

Certaines catégories de personnes, notamment des enfants, des personnes âgées ou malades risquent davantage de subir des effets de la fumée sur leur santé.