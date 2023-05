L’horizon s’assombrit pour les fermes de la région

L’Union des producteurs agricoles du Québec (UPA) a publié en avril dernier un rapport accablant dévoilant la situation financière inquiétante des producteurs agricoles au Québec.

La présidente de l’ UPA pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, Michèle Poirier, affirme que la situation est encore plus difficile pour les fermes en région. Si on parle de transport par exemple, on paye autant pour l’aller que pour le retour, tandis qu’en Montérégie, ils sont proches. Nous, on est très éloignés. C’est sûr que c’est plus difficile.

Michèle Poirier remarque que de plus en plus d'agriculteurs doivent travailler à l'extérieur pour joindre les deux bouts.

Elle souligne que pour faire 1 $ de revenus, ça prend 8 $ d’investissements dans le domaine agricole. De plus, le prix du diesel, de la nourriture pour animaux et le transport connaissent des hausses exponentielles.

Tout cela nécessite obligatoirement des investissements monétaires , explique-t-elle. Plus tu injectes, plus tu t'endettes. Plus tu t'endettes, plus c'est difficile. Et avec les intérêts à la hausse, je peux vous dire que ce n'est pas évident.

« Si l'agriculture n'est plus là, ça va être la nourriture qui va prendre une débarque », déclare la présidente de l'UPA pour la Gaspésie et les Îles et productrice de pommes de terres à Bonaventure. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté :Michèle Poirier

Un peu plus de 50 % des prêts agricoles seront renouvelés cette année. L'année qui s'en vient va être cruciale pour l’agriculture dans la région , affirme-t-elle.

« L'été qui s'en vient va être difficile pour acheter les intrants, pour acheter tout ce que ça prend pour produire. D’après moi, si on se reparle à l’automne, l’image agricole de notre région va être très différente. » — Une citation de Michèle Poirier, présidente de l'UPA pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine

C'est ce que vient appuyer le rapport de l’ UPA qui rapporte que 4 entreprises agricoles sur 10 indiquent que la hausse des taux d’intérêt pourrait les empêcher de s'acquitter de leurs obligations financières.

Elle s'inquiète de la perte grandissante de joueurs, surtout dans le secteur de la production animalière, qui est la plus touchée par l'inflation. S’il n’y a plus de production animale, il n’y a plus de fumier. S’il n’y a plus de fumier, qu’est-ce que les maraîchers vont mettre dans leurs champs? demande-t-elle.

L'étude de l' UPA fait état d'une ferme sur dix qui prévoit fermer définitivement ses portes au cours des 12 prochains mois, ce nombre augmentant à deux sur dix dans le secteur bovin.

« Si vous vous promenez dans le chemin, puisqu'il y a pas de beaux paysages d'agriculture, c'est pas mal terne », se désole Michèle Poirier. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Emilie Dessureault-Paquette

Selon elle, les fermes vont se concentrer près des centres et ce sont les régions périphériques qui vont tomber en premier . Dans la région, les jeunes entreprises, comme les fermes établies, vivent des moments extrêmement difficiles, mettant en danger la sécurité alimentaire du Québec, selon elle.

Michèle Poirier estime que les solutions des gouvernements ne sont pas adaptées aux besoins des agriculteurs.

Pour les producteurs de bovins de la Gaspésie, une situation précaire qui prévaut depuis plusieurs années devient maintenant critique. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

L’agriculture, ce n’est pas que la nourriture ou le tissu social, c’est aussi le paysage. La Gaspésie sans paysages agricoles, ce sera joliment terne. Et moi, ma Gaspésie, j’y tiens beaucoup , affirme-t-elle avec émotion.

Elle s'inquiète pour la santé mentale des agriculteurs. Il ne faut pas oublier qu’on a le plus haut taux de suicide chez les producteurs agricoles. C’est orgueilleux, ce monde-là. Ça va être vraiment difficile avec la pression qui se rajoute, très difficile.

La Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine comptent 250 entreprises agricoles.