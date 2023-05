Une étudiante affronte l’UQTR pour atteinte à sa réputation

Un procès s’est ouvert lundi au palais de justice de Trois-Rivières. Coralie Sarrazin accuse l'université et son directeur de thèse, le professeur Martin Caouette, d'avoir sali sa réputation et d’avoir nui à son parcours alors qu’elle était étudiante étrangère au programme de doctorat en psychoéducation.

À partir de 2016, Mme Sarrazin donnait des ateliers de formations en France pour la Chaire autodétermination et handicap (CAH) dirigée par Martin Caouette, en plus de mener des recherches en partenariat avec des associations départementales en France qui soutenaient financièrement son projet de thèse. Elle devait aussi respecter une échéance pour la rédaction de sa thèse de doctorat.

En 2018, des ennuis de santé l’obligent à ralentir ses activités.

Elle cherche des solutions pour se décharger. Elle réfléchit au fait d’offrir moins de formations ou de reporter son examen doctoral. Elle en fait part à son directeur de thèse qui l’informe qu’il y aurait des conséquences, selon le témoignage qu’elle a livré en cours.

Mes directeurs auraient dû reconnaître que la charge de travail était trop grande , indique t-elle .

Dans les mois qui ont suivi, elle note un changement d’attitude drastique. Il lui annonce par écrit, que lui et la codirectrice de thèse, Sylvie Hamel, n’allaient plus diriger sa thèse.

Elle panique et cherche des explications auprès des différentes instances de l’ UQTR . Elle déplore ne jamais avoir été informée de ce qui lui était reproché. Martin Caouette lui avait toutefois déjà reproché d’avoir utilisé un power point où ses références n’étaient pas indiquées.

Je dis pas que je n’ai pas fait d’erreurs. J'en ai peut-être fait. Ce que je dis c’est que je n’ai jamais eu l’occasion de comprendre mon erreur. En tant qu’étudiante, j’apprenais et j’aurais dû avoir l’occasion de comprendre, de corriger et d’apprendre de mon erreur , explique t-elle.

En 2019, elle apprend que Martin Caouette a envoyé une lettre aux associations françaises qui soutiennent ses recherches.

Il est question de comportement non respectueux, de manquement déontologique et Martin Caouette écrit aussi que Mme Sarrazin a eu un comportement qu’il juge relever de l’insubordination à mon égard et à l’égard de ma collègue qui codirige les travaux de doctorat .

Coralie Sarrazin soutient avoir dû consulter pour des problèmes d’anxiété et de sommeil. Elle n’a plus été en mesure de travailler en autodétermination et handicap.

Après avoir sollicité des explications de toutes parts auprès des instances universitaires sans rien en retour, elle décide de poursuivre l’institution.

Se défendre seule

Coralie Sarrazin s’est présentée seule devant la juge Lise Bergeron. Elle était préparée, ayant même suivi une formation, un soir par semaine, durant deux ans pour apprendre les rudiments du métier d’avocat.

La juge a fait preuve de bienveillance à son égard tout au long de son témoignage et dans les démarches de cour.

La demanderesse sera contre-interrogée mardi. Pour la défense, neuf témoins seront entendus d’ici jeudi, dont Martin Caouette.