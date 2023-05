La Saskatchewan investit 1,15 M$ dans la recherche et l’innovation

Le gouvernement de la Saskatchewan octroie une somme de 1,15 million de dollars à l'organisme à but non lucratif Mitacs, qui se consacre à la recherche et à l'innovation.

Cet investissement a pour objectif de soutenir plus de 1400 stages de recherche et développement destinés aux étudiants.

Selon un communiqué publié par la province, ce partenariat permet de rapprocher la province, des industries et des chercheurs pour favoriser les stages axés sur l'innovation pour des étudiants de premier cycle, des diplômés, ainsi que des boursiers postdoctoraux.

Le ministre provincial de l’Enseignement supérieur, Gordon Wyant, estime que cette initiative stimulera l’innovation et la croissance tout en contribuant à la rétention d'étudiants dans la province.

Le gouvernement provincial reconnaît la valeur des possibilités de recherche et d'innovation pour les étudiants, les entreprises et les industries de la Saskatchewan , a-t-il précisé. En offrant à nos étudiants ces possibilités uniques, nous mettons les entreprises de la Saskatchewan en meilleure position pour attirer et retenir les talents, ce qui les aide à stimuler l'innovation et la croissance.

Un stagiaire chez Nuseed Canada et étudiant à l'Université de la Saskatchewan, Travis Gray, explique que son stage lui a permis de progresser sur le plan professionnel, notamment au cours de la dernière année de ses études.

J'ai fait des recherches importantes et j'ai travaillé sur mon master en même temps. J’ai pu faire tout cela en travaillant avec des industries. C'est exactement ce que je voulais faire de ma vie et aider la Saskatchewan à se développer , affirme-t-il.

Cette annonce fait suite à des témoignages fair par certains chercheurs francophones auprès de Radio-Canada, se plaignant d'être désavantagés lorsqu'ils effectuent leurs recherches en français plutôt qu'en anglais au Canada.

D'ailleurs Gordon Wyant a réagi à cette situation en soulignant l'importance de l'éducation francophone.

Nous finançons un certain nombre de programmes conjoints avec le gouvernement fédéral en ce qui concerne l'enseignement du français dans les établissements d'enseignement postsecondaire, principalement avec l'Université de Regina et d'autres établissements , estime-t-il.

L'utilisation du français mise à mal dans les sciences au Canada ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Point du jour L'utilisation du français mise à mal dans les sciences au Canada. Contenu audio de 8 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 8 minutes

Il souligne également que la province s'est engagée à continuer de travailler avec le gouvernement fédéral pour garantir que l'enseignement du français demeure un enjeu essentiel.

