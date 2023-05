Le directeur général de Paralœil perd son permis de travail

Le conseil d’administration du cinéma et centre de production Paralœil a mis à pied son directeur général, Simon Croz, à contrecœur.

L’homme, qui occupait le poste depuis deux ans, a reçu le 4 mai dernier une réponse négative du ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada (IRCC) quant au renouvellement de son permis de travail.

L'IRCC demande ainsi à M. Croz de quitter le Canada.

Mais l'ex-directeur général croit qu’il s’agit d’une erreur administrative puisqu’il indique avoir envoyé tous les documents nécessaires au moment demandé.

Il faut prolonger le permis de travail avant une certaine date, ce que j'ai fait , dit-il en entrevue à l'émission Même fréquence.

Lorsqu'il a déposé sa demande de renouvellement de permis de travail, il a appris un mois plus tard qu'il devait corriger un document. Il a envoyé la correction par courrier. Or, d'un coup, il ne fallait plus envoyer la documentation par papier, seulement par voie électronique , explique-t-il.

Pour le permis de travail et la résidence permanente, j'ai dû faire deux demandes électroniques sur deux portails différents , souligne M. Croz. Il déplore par ailleurs la complexité du processus administratif.

Une fois la documentation complète acheminée, il obtient un refus de la part du fédéral pour son renouvellement de permis de travail.

Il est d'avis que le ministère a seulement tenu compte de la dernière date à laquelle il a fait parvenir les documents corrigés plutôt que de la date à laquelle il a envoyé sa demande initiale de renouvellement.

Et deuxièmement, ils n'ont pas pris en considération la demande de résidence permanente par parrainage de conjoint de fait , croit-il. Sa conjointe québécoise le parraine depuis deux ans.

« Normalement, je n'aurais pas dû perdre mon permis de travail. » — Une citation de Simon Croz, ex-directeur général du Paralœil

Le cinéma Paralœil se situe dans les locaux de la Coopérative Paradis à Rimouski. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

La présidente du conseil d’administration de Paralœil, Priscilla Winling, est du même avis. Elle évoque dans une lettre adressée au ministre de l' IRCC , Sean Fraser, qu'elle détient l’appui du député de Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, et de la députée de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Amélie Dionne.

Elle estime que cette nouvelle est une catastrophe pour l’organisme, pour le milieu culturel du Bas-Saint-Laurent et, plus largement, pour le milieu du cinéma régional .

Mme Winling mentionne que M. Croz a donné un nouveau souffle à Paralœil . [L'entreprise] se positionne plus que jamais comme une ressource incontournable pour le milieu , soutient-elle.

L’ancien directeur général de Paralœil espère être en mesure de joindre un employé du ministère sous peu, sans quoi il devra quitter le Canada dans les plus brefs délais.