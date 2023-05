Mot de l’info | Pourquoi nous reprenons nos publications sur Twitter

Nous reprenons aujourd’hui les publications des comptes Info de Radio-Canada, de CBC News, d'ICI Première et de RC Sports.

Rappelons que Twitter avait défini les médias financés par un gouvernement comme suit :

Les médias financés par le gouvernement sont définis comme des entités financées en tout ou en partie par le gouvernement et dont le contenu éditorial peut être sujet à des interventions gouvernementales à divers degrés.

La première partie de la définition qui porte sur le financement est exacte. Une partie importante du budget de CBC/Radio-Canada provient de fonds publics qui ont été alloués par le Parlement. C'est la deuxième partie de la définition, qui laisse entendre que le contenu éditorial peut être sujet à des interventions gouvernementales, qui est totalement fausse. Radio-Canada comme CBC sont complètement indépendantes et le gouvernement n'est jamais impliqué dans leur contenu éditorial. Nous avons bien expliqué cela dans le Mot de l’info du 18 avril.

Le 21 avril, Twitter a finalement retiré cette étiquette du compte de CBC.

En parallèle, le réseau a aussi retiré les crochets bleus qui attestaient de la vérification des personnalités et des institutions. Il faut désormais payer pour avoir ce crochet et pour bénéficier de fonctionnalités additionnelles. N'importe qui dorénavant peut détenir ce badge bleu, ce qui rend le réseau beaucoup plus vulnérable à la présence de désinformation.

Malgré cela et même si la gestion du réseau reste imprévisible, nous croyons qu'il est important de reprendre les publications sur certains comptes majeurs parce qu’il est fondamental que les citoyens puissent encore trouver des sources d'information crédibles. Et CBC/Radio-Canada en est une.

Les autres grands médias canadiens et étrangers ont aussi décidé de rester actifs sur Twitter. Ce réseau est à la fois un fil de presse, une plateforme de diffusion et une source de cueillette d'infos pour nos journalistes.

Twitter génère très peu de trafic direct dans l'écosystème radio-canadien. Cependant, cela reste une plateforme où l’information circule et où politiques, journalistes et personnes influentes partagent des nouvelles. Nous nous devons en tant que média public d’y être actifs et de continuer à diffuser une information vérifiée.

Nous avons pris le temps de bien analyser la situation avant de statuer sur les actions suivantes :

Radio-Canada ne paiera pas pour obtenir le crochet bleu. Comme il suffit de payer pour l'avoir, il n'est plus une garantie de crédibilité. Nous estimons que notre marque a plus de poids qu'une étiquette artificielle et que cette dépense n'est pas justifiée par l'intérêt public. Nous avons émis une directive interne à cet effet et recommandons à nos journalistes de ne pas payer non plus. La décision finale leur appartient cependant en ce qui concerne leurs comptes personnels.

Nous reprenons nos publications, mais cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas conscients des dérives potentielles de Twitter ou de tout autre réseau social. Cette plateforme n’est pas la seule, malheureusement, où la désinformation circule allègrement. Nous savons aussi pertinemment qu’une partie de notre auditoire s’informe principalement sur les réseaux sociaux. C’est pour cette raison que Radio-Canada, comme média public rigoureux, doit informer tous les francophones, peu importe la plateforme qu’ils consultent.

Cela dit, nous continuons de surveiller attentivement les développements et adapterons nos actions en conséquence.

Luce Julien est directrice générale de l’Information de Radio-Canada