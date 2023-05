Fonderie Horne : des dizaines de manifestants cognent à la porte du député Daniel Bernard

Les militants ont d’abord circulé autour de l’immeuble en tenant une corde sur laquelle on pouvait voir des mémoires déposés par des citoyens inquiets lors des consultations publiques du ministère de l’Environnement en octobre dernier.

Daniel Bernard doit faire son travail. Il doit représenter les citoyens de Rouyn-Noranda. Les consultations publiques ont montré que la population n’était pas d’accord avec le plan proposé. Les 15 nanogrammes dans cinq ans, on n’en veut pas , explique la porte-parole du collectif Mères au front, Émilie Robert.

La porte-parole du collectif Mères au front, Émilie Robert, soutient que la population de Rouyn-Noranda désapprouve l'approche de Québec. Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

Les résultats des consultations publiques avaient démontré que 63 % des répondants établis à Rouyn-Noranda étaient en désaccord avec l’échéancier de cinq ans pour atteindre un seuil de 15 nanogrammes d’arsenic par mètre cube d’air. C’est pourtant cet échéancier qui a été maintenu par Québec.

On peut conclure que les gens que représente Daniel Bernard sont contre le plan qui a été présenté. On reste à 65 nanogrammes cette année et on descend juste à 45 l’an prochain. C’est tout à fait inacceptable qu’on soit exposés à des concentrations aussi élevées , ajoute pour sa part la militante Jennifer Ricard Turcotte.

Une inscription devant le local du bureau de Daniel Bernard à Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Guillaume Renaud

Le groupe de manifestants s’est ensuite dirigé à l’intérieur de l’établissement vers le bureau du député, même si ce dernier n’était pas présent. Certains en ont profité pour inscrire des messages sur les murs en scandant des slogans. Quelques minutes plus tard, des policiers de la Sûreté du Québec ont demandé aux manifestants de sortir de l’immeuble.

Au moment de publier ce reportage, le député caquiste de Rouyn-Noranda–Témiscamingue, Daniel Bernard, n’avait pas répondu à notre demande d’entrevue.