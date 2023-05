Benjamin Déziel, alias Magic Ben, le magicien du Nord à la conquête du pays

Il a 19 ans et déjà l’aisance d’un professionnel lorsqu’il se déplace sur scène pour y pratiquer ce qu’il préfère : la magie. Benjamin Déziel, ou Magic Ben de son nom d’artiste, a séduit la foule et les juges lors de son passage à l’émission de variétés Canada's Got Talent, mais il a surtout suscité beaucoup de fierté dans la communauté franco-yukonnaise.

Je l’avais dit depuis toujours, la première journée que je l’ai vu, j’ai dit qu’il a du potentiel dans le sens qu'il a beaucoup à offrir comme humain , raconte Daniel Blais, son ancien directeur à l’École CSSC Mercier, de Whitehorse, dont Benjamin a été l’un des trois premiers diplômés.

Oh, mon dieu, un petit garçon du Yukon qui est sur la plus grande scène au Canada, c’est extraordinaire! Là, avec les demi-finales qui s’en viennent, je suis tout excité, il y a toutes sortes d’émotions , lance le principal intéressé, le sourire jusqu'aux oreilles.

Le magicien Magic Ben préfère les cartes pour pratiquer sa magie. Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos

Benjamin Déziel a grandi à Kangiqsujuaq, une petite communauté isolée du Nunavik, avant de s'installer au Yukon avec sa famille. À l’époque, il se levait aux aurores pour pratiquer ses tours de magie avant de se rendre à l’école.

Il nous a expliqué dès le début qu’il travaillait la magie. Donc, on l’intégrait dans les cours. Parfois, il allait dans certaines classes montrer un peu de magie , explique Daniel Blais, qui décrit son ancien élève comme quelqu’un de particulièrement curieux et motivé à apprendre.

Le directeur de l'école CSSC Mercier, Daniel Blais, le 3 mai 2023. Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos

Magic Ben avait même mis sur pied un club de magie à l’école pour apprendre quelques tours à ses camarades de classe. Le jeune homme pratique le mentalisme et l’illusion, mais ses tours préférés brillent dans les jeux de cartes.

Son passage à l’émission Canada's Got Talent est d’ailleurs suivi par la communauté et a été visionné à l’école durant l’heure du dîner.

« En regardant la réaction des élèves, tous les élèves de la 7e à la 12e ont reconnu Benjamin et ont senti un niveau de fierté. Ils étaient fiers non seulement pour eux, mais pour lui en particulier. » — Une citation de Daniel Blais, directeur de l'École CSSC Mercier

La magie : une longue histoire d’amour

La première fois que Benjamin Déziel a vu un spectacle de magie, il avait 9 ans. Alors qu'il essayait de comprendre comment des anneaux à l’apparence intacts pouvaient s’emboîter sans difficulté, son père lui a suggéré de devenir magicien pour le découvrir.

Le lendemain matin, j’apprenais mon premier tour de cartes, et cette journée-là, j’ai été accroché par la magie et j’adore ça comme quand j’avais 9 ans , raconte Benjamin Déziel.

Il n’a jamais arrêté depuis, s'entraînant à faire des tours dès que l’occasion se présentait, lors de rassemblements ou de vacances en famille. À 14 ans, il s'est même rendu aux États-Unis pour poursuivre son apprentissage de la magie, dans une école qui aurait rendu jaloux les plus grands admirateurs de Harry Potter.

La famille Déziel a passé une quinzaine d'années à Kangiqsujuaq, au Nunavik, avant de venir s'installer au Yukon. Photo : Fournie par Benjamin Déziel

Ça a toujours été une fierté. Je me souviens, quand on vivait au Nunavik, on avait des rassemblements avec des amis et Benjamin était toujours là avec son jeu de cartes , raconte sa mère, Julie Gagnon.

Aujourd’hui, il est entouré d’une équipe pour le soutenir, qui arbore le chandail à l’effigie de Magic Ben. Pour son prochain numéro, lors des demi-finales, pas moins de 14 magiciens lui ont prêté main-forte pour éblouir une foule de 5000 personnes.