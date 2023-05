Un répit sur le terrain des inondations est attendu dans l’Intérieur de la C.-B.

Moins de précipitations que prévu sont tombées sur la Colombie-Britannique au cours du week-end, ce qui présage une stabilisation des inondations dans les secteurs de Cache Creek, de Grand Forks et de la Bande indienne de l’Okanagan cette semaine, d’après le gouvernement provincial.

La météo a été coopérative, mais cela ne signifie pas pour autant que la [situation] est résolue sur le terrain , souligne Bowinn Ma, ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation au plan climatique de la Colombie-Britannique.

À 13 h lundi, environ 50 Britanno-Colombiens faisaient toujours l’objet d’ordres d’évacuation à cause des inondations et plus de 2000 étaient concernés par des alertes d’évacuation, selon le gouvernement provincial.

Dans la foulée de la conférence de presse, l’ordre d’évacuation de neuf propriétés de Cache Creek a été rétrogradé en alerte d’évacuation à Cache Creek, d’après un gazouillis d’Emergency Management BC.

Les températures à la hausse cette semaine pourront toutefois accélérer la fonte des glaces, ce qui pourrait augmenter les risques d’inondations, soutient Bowinn Ma, qui invite les Britanno-Colombiens à rester prudents.

Retour de la chaleur et des risques d’incendie

Les précipitations reçues en fin de semaine aideront les pompiers du service d'incendie de la province, BC Wildfire, dans leurs efforts au cours des prochaines 24 heures, soutient Cliff Chapman, le directeur des opérations de BC Wildfire.

Toutefois, BC Wildfire se prépare à un regain des incendies de forêt, partout dans la province, avec un retour des températures au-dessus des normales de saison. D’ici les 5 ou 7 prochains jours, les risques d’incendie, qui sont classifiés de modéré et hauts seulement dans le nord-est de la province, pourraient s’étendre partout en Colombie-Britannique, craint Cliff Chapman.

« Avoir un retour aux températures au-delà des normales de saison, ça ne pose pas seulement des défis pour les incendies de forêt actuels, mais ça pose des risques de départs de nouveaux feux. S’il vous plaît, soyez prudents. [...] Ne brûlez rien tant que ces risques augmentent. » — Une citation de Cliff Chapman, directeur des opérations, BC Wildfire

Actuellement, ces risques d’incendie sont considérés comme faibles dans le centre de la Colombie-Britannique et très faibles dans la majeure partie du sud de la province, d’après le site web de BC Wildfire.

Lundi après-midi, 61 feux de forêt étaient toujours actif en Colombie-Britannique, dont trois classifiés comme des incendies d’intérêt par le service des incendies de la province, BC Wildfire, tous dans le secteur de Prince George.

Le feu de Teare Creek, qui brûlait près de Prince George, est désormais considéré comme contenu, tandis que les incendies de Boundary Lake et de Red Creek ne sont toujours pas circonscrits.

Le feu de Boundary Lake près de Goodlow couvre désormais 5900 hectares, tandis que l'incendie de Red Creek, qui s'étend sur 2800 hectares, est à environ 20 kilomètres au nord-ouest de Fort St John.

Le secteur du district régional, qui couvre à la fois Boundary Lake et Red Creek, a déclaré l'état d'urgence local.