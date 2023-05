La Ville de Gatineau renforce la sécurité dans les secteurs inondés

Depuis quelques jours, la crue printanière dans l’Outaouais se stabilise. Cependant, les autorités policières sont particulièrement actives pour prévenir la criminalité dans les zones les plus touchées par les inondations et pour assurer le respect de la signalisation routière.

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) veut assurer la sécurité des résidents en déployant des effectifs additionnels dans différents secteurs.

L'inspecteur-chef de la Division du soutien opérationnel, Yannick Bélisle, précise que les agents sont entre autres postés à une trentaine de points de contrôle de la circulation.

Oui, on est peut-être en stabilisation au niveau de l’eau [ ...], mais il est encore trop tôt pour nous de retirer nos effectifs qui avaient été déployés graduellement , dit-il.

M. Bélisle ajoute qu’une évaluation et un ajustement sont faits quotidiennement pour s’assurer que les effectifs suffisants sont sur place et que les équipements adéquats sont à la disposition des agents.

Quelques dizaines d’interceptions dans la région

M. Bélisle indique que deux constats d'infraction ont été remis pour conduite en état d'ébriété à ces points de contrôle, de même que deux constats pour non-respect de la signalisation dans les secteurs inondés, où les conducteurs doivent circuler plus lentement ou éviter d'emprunter certaines routes.

Yannick Bélisle est inspecteur-chef au Service de police de Gatineau. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

L’inspecteur du SPVG précise qu'aucune entrée par effraction n'a été signalée depuis le début des inondations, mais une motomarine et une chaloupe ont été volées. Depuis, la motomarine a été retrouvée et remise à son propriétaire.

Le SPVG est épaulé depuis samedi par la Sûreté du Québec (SQ), qui patrouille sur la rivière des Outaouais. Selon l’agent d’information de la SQ , le sergent Marc Tessier, il y a eu cinq interceptions et cinq embarcations expulsées samedi.

La SQ a aussi remis des constats d'infraction à deux personnes pour ne pas avoir respecté l'interdiction de circuler. Elles n'avaient pas non plus les documents requis pour conduire une embarcation marine.

Elle précise toutefois qu'il n'y a pas eu d'interceptions dimanche et estime que les citoyens semblent avoir compris l’importance de respecter la signalisation mise en place pendant les inondations.

Dans les municipalités de Pontiac et d’Argenteuil, il y a eu 28 interceptions et 8 avertissements, selon les derniers bilans des forces de l'ordre.

Par ailleurs, depuis la fin de semaine dernière, Transports Canada a interdit la navigation sur la rivière des Outaouais à partir de la pointe ouest de L’Isle-aux-Allumettes jusqu’à Masson-Angers.

Des rues de Gatineau sont encore inondées en date du 8 mai. Photo : Radio-Canada / Mateo Garcia-Tremblay

44 rues encore fermées

Lors de son dernier point de presse, lundi, la mairesse de Gatineau, France Bélisle, a mentionné que 44 rues sont fermées en raison des inondations.

La Ville de Gatineau est en train de tout mettre en œuvre pour les rouvrir le plus rapidement possible, mais de manière sécuritaire , a-t-elle ajouté.

Cependant, les autorités de la Ville soutiennent qu’il est important de respecter la signalisation toujours en place dans les secteurs touchés, même si les chaussées peuvent sembler sèches.

En raison de la saturation en eau de la chaussée [...], il pourrait avoir de 2 à 15 fois plus de dommages qui peuvent être remarqués et certaines routes pourraient nécessiter d’être réparées avant d’être rouvertes , a indiqué Sonia Béland, directrice de la sécurité civile pour la Ville de Gatineau et coordonnatrice des mesures d’urgence.

Elle a donné l’exemple d’un trou qui a été remarqué dans la chaussée sur la rue Jacques-Cartier et qui, selon les ingénieurs de la Ville, nécessite une attention particulière.

Malgré le beau temps qui s’installe tranquillement depuis quelques jours, la mairesse de Gatineau appelle tout de même à la vigilance et demande aux riverains de conserver leurs digues en place.

« La situation demeure quand même fragile et précaire. » — Une citation de France Bélisle, mairesse de Gatineau

Encore plusieurs centaines de sinistrés

La Ville de Gatineau mentionne que 735 personnes sont inscrites au registre des sinistrés et que, parmi elles, 133 sont prises en charge par la Croix-Rouge.

L'organisme indique que 284 personnes utilisent les services d’hébergement, d’alimentation et de transport de la Croix-Rouge.

[Ce nombre] pourrait fluctuer. On ne veut pas que ça reparte, mais selon les informations qu’on a, on sait que la décrue a commencé et qu’elle sera lente. Alors il est fort possible qu’il y ait encore des gens qui aient besoin de services , a lancé la directrice des communications de l’organisme, Carole Du Sault, en entrevue avec Radio-Canada.

Elle a assuré que la Croix-Rouge travaille de très près avec la Ville de Gatineau pour déterminer les besoins. Elle compte poursuivre ses activités tout au long de la semaine au Centre communautaire Jean-René-Monette de 8 h 30 à 22 h 30.

Si on devait rester plus longtemps, avec la Ville, on évaluerait notre présence , a conclu Mme Du Sault.

Avec les informations de Rémi Authier et de Claudine Richard