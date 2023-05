Les attaques au centre CF Polo Park sont le reflet de fléaux sociaux, selon la police

Une paire de souliers serait à l’origine de ces attaques et le suspect fait maintenant face à plusieurs accusations de vol et d'agression.

Selon le policier, Jason Michalyshen, les forces de l'ordre ont enquêté sur des infractions très violentes impliquant des jeunes et j'espère que nous ne resterons pas sans rien faire, car ce genre de choses se normalise.

Nous devrions tous être très, très préoccupés par la raison pour laquelle ces personnes, ou ces jeunes prennent des décisions aussi extrêmes , ajoute-t-il, en référence aux attaques survenues à CF Polo Park.

Selon le policier, l’altercation a commencé quand l’accusé a approché un adolescent de 14 ans.

Intéressé par les souliers de course que ce dernier portait, l’adolescent de 16 ans a brandi une machette et l'a poignardé, rapporte la police. Les amis de la victime se sont précipités vers lui et ont également été poignardés.

Deux adolescents de 14 ans ont été grièvement blessés et ont été transportés à l'hôpital, tandis que les deux autres adolescents de 14 et 13 ans ont été soignés au centre commercial.

Les victimes ne connaissaient pas l’accusé, selon la police.

Il s’agit d'un incident aléatoire et il semble qu’en fin de compte, l’élément déclencheur était une paire de chaussures , observe Jason Michalyshen. C’est vraiment triste. Heureusement, toutes les victimes se rétablissent.

Les policiers ont arrêté l’accusé à quelques rues du centre commercial. D’après les enquêteurs, l’accusé aurait également été impliqué dans plusieurs attaques contre des livreurs de pizza, en avril.

Une série d’incidents violents

L’attaque au centre commercial Polo Park s’ajoute à une série d’incidents violents impliquant des jeunes à Winnipeg.

En décembre dernier, au même centre commercial, un jeune homme a été arrêté et accusé après avoir pointé une arme à feu imprimée en 3 D vers quelqu'un.

En avril, un adolescent de 16 ans a attaqué un adolescent de 17 ans avec du répulsif à ours au centre commercial Kildonan Place. L’adolescent de 17 ans a répliqué en ouvrant le feu sur son assaillant avec une réplique d’arme à feu.

En février, des adolescents de 15 et 16 ans ont été accusés de nombreuses infractions. D’après la police, ils ont attaqué une douzaine d’inconnus à l'aide d'un répulsif à ours, à plusieurs endroits, incluant un autobus de la Winnipeg Transit, dans un commerce et dans un centre récréatif.

Selon Jason Michalyshen, il existe un certain nombre de facteurs très préoccupants liés à l'augmentation perçue des crimes violents impliquant des jeunes à Winnipeg.

Il considère que certains de ces délits s’appuient sur des motifs plutôt faibles. Ce n'est pas comme s'il y avait un gros gain [lié à ces crimes] pour eux. Là c'est une paire de chaussures de course et parfois c'est même moins , a-t-il déclaré.

Le policier Jason Michalyshen a répondu aux questions de la presse sur l'attaque de CF Polo Park. Photo : Radio-Canada / Travis Golby

Il se passe quelque chose de plus profond dans leur vie et nous devons comprendre cela en tant que communauté afin qu'ils puissent faire de meilleurs choix à l'avenir.

M. Michalyshen indique que la police assure la sécurité publique, mais ne peut pas nécessairement aider les jeunes adolescents impliqués dans des crimes violents à renverser leur situation.

C'est une chose de procéder à une arrestation, mais il existe d'autres ressources incroyables dans notre communauté qui soutiennent les jeunes en particulier, affirme-t-il.

« Nous devons continuer à mener cette bataille afin de réduire la criminalité à un jeune âge. Comme toute autre chose, cela commence jeune et si on n’intervient pas rapidement, cela devient pire à mesure que les individus vieillissent. » — Une citation de Jason Michalyshen, agent de police à Winnipeg

En cas de confrontation avec un individu agressif, Jason Michalyshen conseille de s'enfuir, de crier ou de se rendre dans un commerce à proximité et d'alerter autant de personnes que possible.

Avec les informations de Brittany Greenslade