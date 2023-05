11 étudiants de la région participeront aux Olympiades des métiers et des technologies

Une délégation de 11 étudiants en formation professionnelle et technique représentera le Saguenay-Lac-Saint-Jean lors de la 16 e édition des Olympiades québécoises des métiers et des technologies. L’événement se déroulera à Québec du 10 au 13 mai.

Les étudiants proviennent des centres de formation professionnelle (CFP) de Jonquière et du Grand-Fjord et de programmes techniques du Cégep de Jonquière.

Comme les olympiades ont été freinées par la pandémie, il y a eu deux reports des olympiades québécoises. Là, on a de nouvelles personnes en postes de direction qui y croient. Donc, il y a un peu plus d’engouement, je dirais. On veut que ce soit en croissance , mentionne le directeur adjoint au CFP de Jonquière et responsable de la délégation régionale pour les Olympiades, Martin Lavoie.

Les participants se retrouveront en compétition dans plusieurs catégories, dont la pâtisserie, la charpenterie, la mécanique automobile et le génie mécanique.

Les gagnants de cette première ronde pourraient se joindre à l'équipe Québec. Cette étape les conduira aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies, du 24 au 27 mai, à Winnipeg.

Il y a un petit peu de stress. Je pars confiante. Je vise la médaille d’or, c’est mon objectif. Je suis très confiante , confie l’étudiante en pâtisserie Rym Bentchikou qui participera à la compétition.

Avec les informations de Maxime Hébert-Lévesque