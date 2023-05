Hogwarts Legacy : l’héritage de Poudlard lance un mode sans araignées

Dans cette version du jeu, les araignées ennemies changent d’apparence, leurs hurlements sont réduits, voire retirés, de même que les effets de mise au sol des petites araignées. Les cadavres de ces bestioles à huit pattes deviennent également invisibles.

Les joueurs et les joueuses qui ont activé ce mode verront plutôt un ennemi aux yeux rouges, entourés de patins à roulettes flottants.

Ces accessoires de glisse sont un clin d'œil à la scène de Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban, où les sorciers et sorcières affrontent leur plus grande peur à travers un détraqueur. Celui de Ron Wesley a pris la forme d’une araignée, qu’il a ridiculisé en lui mettant des patins à roulettes à ses huit pattes.

Pour activer le mode arachnophobie, il suffit d’accéder aux paramètres d’accessibilité du jeu.

Les créateurs et créatrices du jeu ne suppriment toutefois pas l’ensemble des araignées de Hogwarts Legacy. Le Guide de terrain, par exemple, reste inchangé.

Cette mise à jour arrive au même moment que le lancement du titre sur les consoles Xbox One et PlayStation 4.

Le jeu est déjà offert sur PC et les consoles Xbox Series X/S, ainsi que la console PlayStation 5 depuis février. Le lancement pour la console Nintendo Switch est prévu le 25 juillet.