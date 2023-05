Le Patio 340 prépare sa réouverture estivale avec des nouveautés

Les beaux jours arrivent et signalent la réouverture du Patio 340 par le Centre culturel franco-manitobain. Cet héritage laissé par la pandémie prend de l'ampleur, surtout avec trois nouveautés prévues au programme.

Une nouvelle scène artistique professionnelle sera inaugurée le 8 juin avec la participation des artistes franco-manitobains, Dominique Reynolds et Jérémie and The Delicious Hounds.

Selon la directrice des communications et du marketing, Sassandra Bergounioux, l’objectif de cette nouvelle scène est d’aider les artistes à faire des prestations à la hauteur de leur talent.

L'étiquette de la bière 340 a été conçue par les deux artistes franco-manitobains Reza et Sabba Rezaï Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

La deuxième nouveauté est le lancement d’une bière blonde brassée par Kilter appelée la 340.

La 340 va vraiment ajouter une dimension supplémentaire à l'expérience culturelle qu'on offre déjà au public et à la communauté , explique Sassandra Bergounioux.

Ayant la même fonction qu’un produit dérivé, cette bière inédite sera vendue uniquement au Patio 340.

Ça va vraiment refléter notre engagement envers l'art et la culture, puisque l'étiquette de la bière a été créée par deux artistes franco-manitobains, Reza et Sabb Rezaï , poursuit-elle.

Aussi, de nouveaux partenariats avec les organismes francophones ont été mis en place.

Certains organismes, comme le Théâtre Cercle Molière, se joindront aussi à cette aventure. L'organisme Sport en français qui proposera des cours de yoga les jeudis soir de 17 h 30 à 18 h 30.

L’objectif de ces partenariats est de diversifier la programmation et mettre en avant les organismes francophones.

Travailler à plusieurs et collaborer entre organismes, ça unit la, la francophonie, ça unit aussi notre façon de travailler, notre façon aussi d'aller vers la Communauté (...). En unissant nos forces, on touche une plus grande communauté , précise Sassandra Bergounioux.

En collaboration avec le Théâtre Cercle Molière, un marché et de la musique en lien avec l’événement Noir et Fier seront proposés dans le cadre de St-BoniFest.

Des organismes anglophones, comme l’Orchestre de jazz de Winnipeg, feront aussi partie de la programmation pour enlever un petit peu cette barrière qu'on pourrait avoir entre la francophonie et tout ce qui est anglophone , explique Sassandra Bergounioux.

L’Orchestre de jazz de Winnipeg mettra notamment à l’honneur l’artiste franco-manitobaine Flora Luna.

Ariane Jean, Andrina Turenne et Sarah Dugas composent le groupe Les Louise et seront en concert au Patio 340 le 23 juin prochain Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Des activités pour les jeunes sont aussi prévues. L'artiste Marie-Josée Clément donnera un concert familial pour les enfants le 23 juin, ainsi que le groupe Les Louise en soirée.

Le Conseil jeunesse provincial organisera, quant à lui, des soirées chaque vendredi.

À partir du 8 juin jusqu’au 23 septembre, il sera possible de profiter du Patio 340 extérieur les fins de semaine.

La plupart des événements sont gratuits avec possibilité de verser des dons à l’entrée, dons qui seront ensuite reversés en partie aux artistes et pour la programmation.