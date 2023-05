Le Nouveau Parti démocratique précise son plan pour les personnes âgées de l’Alberta

La néo-démocrate l’a expliqué il y a un peu plus d’un mois, et l’a réitéré lundi, les pensions des Albertains vont demeurer dans le Régime de pensions du Canada. Nous n’allons pas jouer avec votre pension, vous avez travaillé dur pour l’obtenir, vous allez la garder , a-t-elle déclaré.

Rachel Notley a aussi profité de l'occasion pour rappeler que le Parti conservateur uni (PCU) suggérait avant la campagne électorale de mettre en place un régime de pension albertain.

Elle a spécifié que son parti veut investir 100 millions de dollars dans les soins à domicile pour les personnes âgées. Ça fournirait un soutien à 20 000 personnes âgées de plus en Alberta au cours des quatre prochaines années.

La cheffe de l’opposition a précisé que si le NPD était porté au pouvoir, il élargirait le programme de foyers pour personnes âgées et le programme d’adaptation et de réparation du domicile pour les personnes âgées. Vous allez pouvoir effectuer les rénovations de votre logement qui vous aideront à rester à l'aise à mesure que vous vieillissez.

Les néo-démocrates comptent également construire davantage de logements pour les personnes âgées et rendre le vaccin contre le zona gratuit pour ceux qui choisissent de le recevoir . Ils promettent aussi de rendre les médicaments plus abordables en réintégrant les conjoints et les personnes à charge dans le régime d’assurance médicaments des personnes âgées .

Nous annulerons les frais du Parti conservateur uni pour les examens médicaux des conducteurs afin que vous n'ayez pas à payer pour continuer à conduire , a ajouté Mme Notley.

Le PCU et un régime de pension albertain

Dans une entrevue accordée à Global News, Danielle Smith avait dit qu’elle n’allait pas faire campagne sur un retrait du Régime de pensions du Canada, et que cela pourrait être réexaminé après les élections.

Dans des documents entourant le budget de 2023, il est écrit que le mandat du ministère des Finances et du Conseil du trésor est notamment de formuler des recommandations sur l’établissement d’un régime de retraite albertain afin d’augmenter les prestations de retraite pour les personnes âgées et de réduire les cotisations pour les travailleurs .

Plus loin dans le document, cette recommandation figure également parmi les objectifs du ministère, en menant un examen du programme de retraite . Joint par courriel, le Parti conservateur uni n’a pas répondu à nos demandes de clarifications sur leur plan quant au régime de pension.