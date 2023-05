Le maire de Godbout démissionne

Le maire de Godbout, Jean-Yves Bouffard, annonce qu’il démissionnera de son poste le 31 mai prochain. Il a remis sa lettre de démission dimanche, après avoir été maire de Godbout pendant six ans.

M. Bouffard soutient que la raison principale de sa démission est qu’il n’aurait pas été invité à une réunion tenue par les conseillers municipaux à la mi-avril.

S’il y a une réunion et que le maire n’est pas invité, il y a un problème quelque part. Ça fait que tant qu’à me battre avec des conseillers, je vais tirer la plug et j’ai d’autres choses à faire dans la vie , fait-il valoir en entrevue.

« Je me suis rendu compte qu’ils [les élus municipaux] n’ont pas besoin de moi. Et c’est le temps de tirer ma révérence après six ans. » — Une citation de Jean-Yves Bouffard, maire démissionnaire de Godbout

Le directeur général de la Municipalité, Gilles Provencher, soutient ne pas être au courant des raisons de la démission du maire. Il compte informer les citoyens de Godbout des prochaines étapes lors de la séance du conseil municipal ce soir.

L’élection partielle devrait se tenir en septembre, selon les estimations de Jean-Yves Bouffard, puisque la Municipalité a quatre mois pour tenir un scrutin à partir du moment de l’annonce.

Le conseiller municipal Réjean Sini est désigné maire suppléant jusqu’à l’élection partielle. M. Sini n’était pas en mesure de nous accorder une entrevue à ce sujet au moment de publier ces lignes.