Affaire Carpentier : « Les règles de l’art n’ont pas été respectées »

L'enquête publique du coroner sur la mort de Romy, Norah et Martin Carpentier a repris lundi avec la présence du témoin Alain Croteau, expert en recherche sur le terrain et ancien policier à la Sûreté du Québec (SQ). Sans surprise, il a fortement critiqué le travail des policiers en juillet 2020, et son statut d'expert avait été remis en doute par l'Association professionnelle des officiers (ères) de la Sûreté du Québec (APOSQ).

L' APOSQ reprochait à Alain Croteau d'être partial, ce qui a forcé la suspension de l'enquête le 21 mars dernier. Après avoir longuement analysé les arguments de l' APOSQ , le coroner Luc Malouin a décidé d'autoriser son témoignage à titre d'expert.

Alain Croteau, quelques minutes avant le début de son témoignage Photo : Radio-Canada

Dans sa décision d'une vingtaine de pages, le coroner conclut que la preuve présentée par le procureur de l’ APOSQ ne permet pas de conclure qu'Alain Croteau est partial ou que celui-ci n’est pas disposé à agir avec toute l’indépendance, l’impartialité et l’objectivité requises. [...] Les procureurs demandeurs n’ont pas su se décharger de l’important fardeau de la preuve qui leur incombe , conclut le coroner Malouin.

L'importance du dernier point connu

À la reprise des audiences, Alain Croteau a, sans surprise, rapidement critiqué le déroulement des recherches sur le terrain, particulièrement lors des journées des 9 et 10 juillet. Il s'agit du premier témoin expert à critiquer ouvertement le travail de la SQ depuis le début des audiences.

Selon lui, l'importance du dernier point connu et le ratissage d'un rayon de 300 mètres ont été sous-estimés par la SQ cette journée-là, bien qu'il s'agissent d'éléments au cœur de la littérature sur le sujet depuis plus de 30 ans.

Le 10 juillet, les enquêteurs de la Sûreté du Québec, qui dirigeaient le poste de commandement de la SQ à Saint-Apollinaire, ont décidé de rediriger les recherches à près de 8 kilomètres du dernier indice retrouvé.

« Comment expliquer qu’on se soit déplacé d’autant de kilomètres ce matin-là sur une information qui n’était pas corroborée? C’est contraire à tout ce qui est enseigné. Un déplacement des recherches, c’est une mesure d'exception, ça prend quelque chose qui est corroboré à 100 %. » — Une citation de Alain Croteau, ancien policier de la Sûreté du Québec

Par manque de ressource, notamment, les recherches des 300 mètres autour du dernier point connu, soit la voiture accidentée de Martin Carpentier, ont également tardé à être réalisées le 9 juillet, ce qui a fait perdre de précieuses heures aux policiers.

Le coffre de la voiture de M. Carpentier Photo : Enquête de collision, Sûreté du Québec

Si on avait fouillé le 300 mètres rapidement, on aurait dû trouver cette trace-là avant 9 h le matin. Ça aurait modifié le cours des recherches , soutient l'ancien policier.

Pourtant, les recherches ont tardé à se mettre en branle. C'est particulièrement le cas le matin du 10 juillet, selon M. Croteau. C'est inconcevable qu’il y ait une équipe de sept marcheurs à 7 h du matin, le 10 juillet. C’est complètement inexplicable. On vient de trouver une trace [le 9 juillet]. Go! Si on ne continue pas cette nuit, le lendemain, on est dans le bois. 7 h 40, une seule équipe, je ne la comprends pas.

« On avait besoin d’aide, avec beaucoup d’aide. Il y a une mobilisation non planifiée, réactive plutôt qu’en prévention, ça entraîne des délais supplémentaires. » — Une citation de Alain Croteau, ancien policier de la Sûreté du Québec

Selon lui, il aurait fallu un minimum de 3 ou 4 équipes de 7 chercheurs spécialisés, le 9 juillet, pour bien mener les recherches en fonction de la superficie à couvrir.

Les œillères de la recherche sur le terrain

L'ancien policier constate également que la Sûreté du Québec a mis du temps à prioriser les recherches en forêt.

Selon lui, il a fallu attendre plusieurs heures avant que les enquêteurs dressent et adoptent un profil et une stratégie de recherche selon lesquels Martin Carpentier pouvait représenter un danger pour ses enfants.

Ça a été long avant qu’on s’active. [...] Les premiers intervenants ont omis d'identifier et d’agir en conséquence de tous les profils pouvant expliquer la disparition , note le policier.

Des policiers patrouillent autour de plusieurs rangs dans les environs de Saint-Apollinaire et Saint-Agapit, en juillet 2020. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Selon Alain Croteau, un coordonnateur de recherche aurait dû participer beaucoup plus tôt au déroulement des évènements. Son rôle, dans un monde idéal, aurait été de contribuer à établir ce profil en collaboration étroite avec les enquêteurs, sans rien exclure sur le terrain.

On regarde ce qu’on a comme élément avec des œillères de recherche terrestre, explique le témoin. [...] Avec les éléments que je lis, les premières informations, l'hypothèse d’un profil dépressif me vient très tôt. Pour les gens qui n’ont pas ce regard-là, je comprends que l’on comprend ça plus tard, mais pour l’expertise des coordonnateurs de recherche, cette information-là, on l’a détectée plus tôt.

Le coroner Malouin a toutefois rappelé qu'aucun coordonnateur de recherche n'était impliqué directement, le matin du 9 juillet. Là, vous parlez comme un coordonnateur de recherche. Vous êtes un expert en recherche. Ma compréhension, c’est qu’il n'y avait pas de coordonnateur en recherche terrain à ce moment.

Le coroner en chef adjoint du Québec, Me Luc Malouin, mène l'enquête publique sur la mort de Romy, Norah et Martin Carpentier. Photo : Radio-Canada

Perte d'une relation privilégiée

Alain Croteau se désole d'une détérioration des liens entre la SQ et l'Association québécoise des bénévoles en recherche et sauvetage.

Ces bénévoles formés en recherche en forêt ont tardé à être utilisés par la SQ en juillet 2020.

Je ne dis pas qu’on aurait juste dû appeler les bénévoles, mais si tu n’es pas capable de mobiliser, va chercher les ressources externes , a critiqué l'ancien policier. Ils ont attendu 36 heures pour faire cette demande-là. [...] Celle-là non plus, je ne la comprends pas.

Selon lui, le matin du 9 juillet, aucune raison ne motivait la décision de ne pas faire appel à des équipes de bénévoles. Je ne vois pas de danger. Moi, je n’aurais eu aucune hésitation.

Ainsi, Alain Croteau conclut que sans l’ombre d’un doute, les règles de l’art n’ont pas été respectées au sujet des recherches menées à Saint-Apollinaire.

L' APOSQ remet le témoignage en doute

L'Association professionnelle des officiers (ères) de la Sûreté du Québec a critiqué le témoignage d'Alain Croteau, avant même le début de son contre-interrogatoire.

Elle a notamment remis en cause la trame factuelle établie par le témoin.

C'est un beau rapport théorique. Maintenant, il ne correspond pas à la preuve , a indiqué Me Daniel Rochefort.