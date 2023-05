Jusqu’à jeudi, le colloque Pakatakan sur la prévention du suicide, la toxicomanie, la santé mentale et l’identité culturelle accueille des dizaines d’intervenants à Mani-utenam. Le thème, cette année, est « Ushkatsheu-miush », qui est un sac traditionnel en peau de caribou sorti lors de visites.

Mélodie Jourdain-Michel, une des membres du comité organisateur du colloque Pakatakan, souligne que la mission première du colloque est d’outiller les membres de la communauté face au suicide .

Voué à promouvoir le bien-être dans les communautés innues, l'événement rassemble des conférences et des ateliers sur des thèmes tels que la guérison par la culture, la violence conjugale ou le pardon.

Vous avez besoin d'aide pour vous ou un proche? Sur le web : www.suicide.ca  (Nouvelle fenêtre)  (site web externe)

 (site web externe) Par téléphone : 1 866 APPELLE [277-3553]

Par texto : 535353

Un grand nombre de conférenciers et d’animateurs de tous les horizons seront sur place. La famille de Kanessa Michel a ouvert lundi le colloque avec une conférence sous le thème d'« Innu aitun en famille ».

Le chanteur et conférencier Corneille donnera pour sa part une conférence intitulée « Diversité, inclusion et résilience ». Il sera accompagné d’artistes invités, soit Shipu Penashue et Nimuk.

Selon Mélodie Jourdain-Michel, le colloque fait partie d’un effort de sensibilisation qui se fait de plus en plus sentir dans la communauté de Uashat mak Mani-utenam. Quand les gens lancent des messages de détresse sur Facebook, la communauté le prend vraiment au sérieux et sait quoi faire , explique-t-elle.

Le premier colloque Pakatakan a eu lieu en 2018. Il a été créé à la suite des recommandations en 2016 du coroner Bernard Lefrançois après l’enquête publique sur cinq suicides survenus dans la communauté l’année précédente.

Avec les informations de Lambert Gagné-Coulombe