Les milieux adaptés de scolarisation pour réduire le décrochage

Ils sont près d’une dizaine de jeunes entre 14 et 16 ans, assis, devant leurs livres, studieux. Nous ne sommes pas ici dans une classe du secondaire, mais bien en présence de jeunes qui ont quitté le cheminement scolaire régulier. À l’école du Mille-Lieux de Saint-Georges, ils apprennent autrement, dans un contexte alternatif.

Le local de l'école du Mille-Lieux au CJE Beauce-Sud. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Les milieux adaptés de scolarisation (MAS) viennent en aide aux élèves en difficulté scolaire et n’ont rien de nouveau au Québec, mais leur émergence est récente selon l’Alliance des milieux adaptés de scolarisation du Québec (AMASQ). Leur nombre est passé de 5 en 2017 à 30 en 2023.

L’exemple de l’école du Mille-Lieux ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Première heure L’exemple de l’école du Mille-Lieux. Contenu audio de 10 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 10 minutes

« Dans une polyvalente régulière, les jeunes sont nombreux et doivent "fitter" dans le moule. Nous on fait un moule pour eux. » — Une citation de Christina Cyr-Gosselin, intervenante jeunesse au CJE Beauce-Sud

Une quarantaine de jeunes Beaucerons ont étudié à l’école du Mille-Lieux depuis trois ans. Cette année, le plus jeune a 14 ans, le plus vieux, 25 ans. Ils reçoivent une aide personnalisée des intervenantes et des enseignants. Leur local se trouve dans le Carrefour jeunesse-emploi de Beauce-Sud (CJE) qui est partenaire avec le Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin.

Valérie Langlois est enseignante de français et d'anglais. Elle enseigne une journée et demie par semaine à l'école du Mille-Lieux. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

On est la dernière possibilité de scolarisation pour donner une chance à ce jeune d’avoir une étincelle dans ses yeux, de vivre autrement la scolarisation au-delà des problèmes d’anxiété, de dépendance, de santé mentale parfois , explique le directeur général du CJE Beauce-Sud, Martin Beaulieu qui ajoute que l’objectif ultime est de réintégrer l’élève dans un cadre régulier.

Persévérance et confiance

La persévérance scolaire est au centre des valeurs de l’école du Mille-Lieux. On donne un sens à leur réussite , lance Christina Cyr-Gosselin, intervenante jeunesse au CJE Beauce-Sud. La responsable de l’école veut voir les jeunes se faire confiance, qu’ils découvrent leur potentiel .

Meggan Vachon a 15 ans, elle est arrivée dernièrement et déjà elle aime ce qu’elle voit chez les enseignants. Si tu ne comprends pas, ils vont t'expliquer. Ils vont être ouverts d’esprit, s'asseoir à côté de toi et prendre le temps d’être là, pour toi. Même son de cloche du côté de Rose Mathieu, 14 ans. On se respecte tous, c’est vraiment le fun.

« Moi j’étais beaucoup exclue en classe, je n’avais pas beaucoup d'amis et ici je m’en suis fait d'un coup rapidement. » — Une citation de Rose Mathieu, élève de l'école du Mille-Lieux

Sortir de la classe

Livre en main, Mavrick Blais l’avoue, il aime l’ambiance quand il sort de la classe. On ne reste pas juste ici pour faire du scolaire, il y a beaucoup d'activités.

Visite d’entreprise, stage exploratoire, atelier de cuisine, développement de mini-entreprise, les activités sont nombreuses pour stimuler la persévérance scolaire.

Les activités physiques sont aussi importantes. On va au crossfit, c'est vraiment le fun, c'est un truc que je n'aurais jamais pensé faire dans ma vie , note Elly Arpin au sujet de sa découverte. Derrière elle, un mur aux couleurs vives a entièrement été peint par les élèves lors d’une activité artistique.

Meggan Vachon, élève de l'école du Mille-Lieux de 15 ans lit devant l'une des créations collectives du groupe, soit le mur peint de couleurs vives. Les élèves comptent le terminer dans les prochains jours. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

On veut leur donner espoir qu’il y a d’autres possibilités pour eux et leur donner le goût de terminer leurs math, français, anglais , affirme Martin Beaulieu, directeur général du CJE Beauce-Sud. Selon l’ AMASQ , près de 75 % des jeunes dans les milieux adaptés de scolarisation (MAS) ont déjà décroché une fois du système régulier.

Atteindre ses objectifs

Ce qu’on observe après un an, c'est qu'il y a un taux de persévérance de 91 %, ce qui se compare très favorablement aux secteurs privés , explique Patricia M. Gagné, directrice générale de l’ AMASQ . Selon les statistiques de l'Alliance, la moitié d’entre eux vont poursuivre leur parcours scolaire.

Sophia Beaulieu est maintenant à la Polyvalente Saint-Georges. «Les travaux avançaient plus vite», explique l'élève qui aimerait que son école présentement soit comme celle du Mille-Lieux. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

C’est le cas de Sophia Beaulieu. Après un passage à l’école du Mille-Lieux, elle est de retour sur les bancs d’école de la Polyvalente de Saint-Georges. Ça m’a aidé à reprendre confiance, je me suis mise à croire en moi, j’étais meilleure dans mes études, on travaillait beaucoup sur nous autres , explique cette dernière nostalgique.

L’âge moyen des jeunes en MAS est de 24 ans, puisque l’offre est aussi complémentaire à la formation générale des adultes. Plusieurs élèves ont aussi un emploi et 80 % vont le conserver parallèlement à leur étude, mentionne la directrice de l’ AMASQ . On fait un horaire particulier pour ne pas pénaliser cette personne.

« Tous les individus dans la classe ont des parcours un peu atypiques. Vous avez le droit d’avoir votre couleur, votre individualité, vos passions et tout le monde dans le groupe se respecte là-dedans. La dynamique est géniale. » — Une citation de Valérie Langlois, enseignante de français et d’anglais à l’école du Mille-Lieux

DEP en montage structural, en production animale volet équin ou en coiffure et esthétique, les jeunes de l’école du Mille-Lieux ont des objectifs clairs à court terme et ont le goût de se dépasser.