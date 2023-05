Effectifs médicaux : une décentralisation bien accueillie en Abitibi-Témiscamingue

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé lundi matin à Rimouski qu’il allait décentraliser davantage cette gestion vers les régions. Ce sera au département régional de médecine générale de chaque région de répartir les nouveaux effectifs sur le territoire.

Souvent, les données que le ministère avait pour envoyer des médecins à certains endroits étaient basées sur la facturation qui était décalée de 18 mois, ce qui fait que les choix qui étaient parfois proposés étaient en contradiction avec les besoins sur le terrain puisqu’il y avait des départs, des [congés de] maladie, etc. , explique le Dr Jean-Yves Boutet, président de l’Association des médecins omnipraticiens du nord-ouest du Québec.

Le Dr Jean-Yves Boutet soutient que le problème principal pour la région demeure le nombre de médecins qui lui sont alloués chaque année. (Photo d'archives) Photo : gracieuseté

La nouvelle façon de faire offrira plus de souplesse et permettra, selon lui, de mieux répondre aux besoins sur le terrain. La différence devrait toutefois moins se faire sentir en Abitibi-Témiscamingue, où les nouveaux médecins de famille étaient déjà souvent dirigés aux endroits où les besoins étaient les plus criants.

« On a toujours essayé de le faire de cette façon-là en respectant aussi le choix des médecins. Ce n’était pas du tout une dictature, on essayait vraiment de trouver des terrains d’entente. » — Une citation de Le Dr Jean-Yves Boutet, président de l’Association des médecins omnipraticiens du nord-ouest du Québec

Selon le Dr Jean-Yves Boutet, le problème principal pour la région demeure le nombre de médecins qui lui sont alloués chaque année lors des plans régionaux d’effectifs médicaux (PREM).

Pour le Dr Jean-Yves Boutet, la nouvelle approche permettra de mieux répondre aux besoins sur le terrain. (Photo d'archives) Photo : iStock / MIND_AND_I

Les PREM, c‘est une gestion des effectifs médicaux, mais le problème des effectifs médicaux est tout entier actuellement en Abitibi-Témiscamingue. L’an passé, on a eu droit à 11 médecins pour une population où on trouve sept salles d’urgence ouvertes en même temps et des départs à la retraite aussi. Ça ne nous donne pas plus de médecins : on reste quand même avec une maigre récolte de médecins pour la région , déplore-t-il.

Afin d'augmenter les effectifs médicaux, Québec a haussé le nombre d'admissions aux études en médecine il y a deux ans, mais les résultats de cette décision ne se feront sentir que dans environ six ans, quand les premiers étudiants de ces cohortes entreront sur le marché du travail.