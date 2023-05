L’Université Laurentienne augmente les droits de scolarité des étudiants étrangers

L’Université Laurentienne va augmenter les droits de scolarité des étudiants étrangers et des étudiants canadiens en provenance de l'extérieur de l'Ontario, un changement d'approche comparativement à la politique de gel annoncée l’an dernier.

Le conseil des gouverneurs de l’Université Laurentienne a adopté une hausse de 5 % des droits de scolarité des étudiants étrangers et de 1 % des droits de scolarité des étudiants canadiens des autres provinces.

Cette décision a été prise pendant la même rencontre qui a mené à l’adoption du budget 2023-2024 de l’Université Laurentienne.

Selon les directives du ministère des Collèges et des Universités, les universités sont tenues de garder les droits de scolarité des étudiants ontariens gelés au niveau de 2019-2020 et de limiter à une hausse maximale de 6 % les droits des étudiants canadiens en provenance de l'extérieur de l'Ontario.

Selon le compte rendu de la rencontre du conseil des gouverneurs, cette hausse des droits de scolarité pour les étudiants canadiens en provenance de l'extérieur de l'Ontario est limitée aux programmes de premier cycle.

L’an dernier, l’Université Laurentienne avait gardé gelés les droits de scolarité pour les étudiants étrangers afin d’aider au recrutement de ceux-ci.

Ces frais ne sont toutefois pas réglementés par le ministère et sont soumis aux demandes du marché , peut-on lire dans le sommaire des discussions du conseil des gouverneurs.

Hausse graduelle

Selon le vice-recteur aux affaires étudiantes Serge Demers, la hausse des droits pour les étudiants étrangers reste graduelle.

Il indique que l'Université analyse chaque année le portrait des droits de scolarité dans la province avant de prendre une décision.

C’est mieux d'avoir de plus petites augmentations que d'avoir une grosse augmentation. Par exemple, au lieu d'augmenter de 10 % l'an prochain, c'est peut-être mieux de faire 5 % puis 5 % , explique-t-il.

Serge Demers est vice-recteur aux affaires étudiantes à l'Université Laurentienne. Photo : Université Laurentienne

M. Demers indique toutefois qu’une décision n’a pas été prise en ce qui concerne une augmentation des droits l’an prochain.

La décision de geler ces droits l'an dernier est selon lui attribuable à l'instabilité liée au processus de restructuration.

On était dans une drôle de situation par rapport à nos finances et par rapport à notre réputation , indique-t-il.

Il affirme qu'après ces hausses, la Laurentienne reste encore compétitive pour attirer les étudiants étrangers anglophones à venir étudier à Sudbury.