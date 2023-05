C’est une dernière tentative pour essayer de lancer un message clair et fort selon lequel les pilotes de WestJet veulent une entente négociée le plus rapidement possible , déclare Louis-Éric Mongrain, vice-président de l’administration et des finances à l'Association internationale des pilotes de ligne (ALPA) pour le Canada.

Cette ligne de piquetage informative visait à faire connaître les revendications des pilotes de WestJet au plus grand nombre de gens possible. Parmi ces demandes, les pilotes aimeraient avoir une protection d’emploi, c’est-à-dire s’assurer que les vols de WestJet soient exploités par des pilotes de WestJet et que ça se poursuive dans le futur , explique M. Mongrain.

Ils demandent également des horaires plus flexibles afin d’améliorer la conciliation travail-famille ainsi qu’un salaire plus élevé.

« Les négociations ont été frustrantes et piétinent depuis plusieurs mois. » — Une citation de Louis-Éric Mongrain, vice-président de l’administration et des finances, ALPA

[Les pilotes] ne demandent pas quelque chose d’extravagant. Ils demandent un contrat qui est à l’image du standard de l’industrie en Amérique du Nord.

Le commandant de bord Bernard Lewall, pilote chez WestJet, était présent à la ligne de piquetage à l'aéroport de Calgary. Selon lui, les conditions de travail actuelles ne permettent pas de garder les pilotes à long terme. Les pilotes de WestJet sont parmi les moins bien payés en Amérique du Nord , affirme-t-il.

Le commandant de bord Bernard Lewall soutient que les pilotes de WestJet sont parmi les moins bien payés en Amérique du Nord. Photo : Radio-Canada / Mike Symington

Il y a 18 ans, c'était une entreprise où les pilotes travaillaient jusqu'à leur retraite. Ce n'est plus le cas. Les pilotes accumulent de l'expérience puis changent d'employeur [en allant travailler] pour une autre compagnie aérienne en Amérique du Nord , dit-il.

Toutefois, selon le président-directeur général de WestJet, Alexis von Hoensbroech, le standard utilisé par les pilotes n'est pas approprié.

« Les contrats de travail sont nationaux de nature. Ils doivent refléter les lois sur le travail, le niveau de vie, la sécurité sociale et l’état du marché. Les États-Unis sont un pays très différent du Canada. » — Une citation de Alexis von Hoensbroech, président-directeur général, WestJet

Les pilotes de WestJest sont parmi les mieux payés au Canada, selon Alexis von Hoensbroech. Nous sommes disposés à augmenter les salaires, mais pas au point d’égaler ceux des États-Unis , déclare-t-il.

Possibilité de grève

Alexis von Hoensbroech est d'avis qu'un accord valable peut être établi avant d'en arriver à une grève. Toutefois, la compagnie est préparée à toute éventualité.

« Nous savons que les pilotes sont prêts, nous aussi. » — Une citation de Alexis von Hoensbroech, président-directeur général, WestJet

Il ajoute qu'un plan est en vigueur et que WestJet protégera autant de voyageurs que possible en cas de grève. Toutefois, nous nous efforçons pour que ce scénario n'arrive pas.

La compagnie WestJet pense parvenir à une entente avant qu'une grève ne soit déclenchée. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson-Dubreuil

Ryan Park, un passager qui utilise souvent WestJet pour des vols intérieurs, n'est pas inquiet d'une possibilité de grève. Au contraire, il considère que les pilotes devraient avoir plus de reconnaissance. En tant que passager de WestJet, c'est regrettable , dit-il.

Quant aux pilotes, une grève est bien la dernière chose qu'ils souhaitent. Tout ce qu’on veut, c’est continuer à transporter nos passagers selon leur horaire prévu avec une entente négociée par les deux parties , souligne Louis-Éric Mongrain. Pour les pilotes, la grève ne sera qu'un dernier recours.

Les négociations sont en cours depuis bientôt huit mois et, pour l’instant, seulement 10 des 37 points en négociation sont réglés par une entente de principe, selon le vice-président Louis-Éric Mongrain.

Avec les informations de Laurence Brisson Dubreuil, Mike Symington et Jennifer Magher